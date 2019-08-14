Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

В этом году День знаний 1 сентября приходится на воскресенье

Уже совсем скоро во всех школах Украины пройдут линейки Фото: Depositphotos

Уже совсем скоро закончится лето и начнется новый учебный год в украинских школах. "Сегодня" выяснили, когда же состоится линейка, если 1 сентября в 2019 году выпадает на воскресенье.

К слову, теперь школы имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования дня знаний. Именно поэтому от каждой конкретной школы зависит, когда состоится празднование первого звонка. Лучший вариант для родителей – узнать дату проведения праздника в школьном учреждении накануне учебного года.

Когда линейка в 2019 году в Украине: перенос празднования

Школьная линейка в большинстве школ состоится 1 сентября, несмотря на то, что это выходной день. Но некоторые школы будут праздновать этот праздник в тот же день, когда все дети пойдут в школу – 2 сентября.

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Перечень необходимой канцелярии для первоклассника

Тетради в клеточку, линейку;

Папка для тетрадей;

Обложки для учебников и тетрадей;

Альбом для рисования;

Дневник;

Набор цветного картона и цветной бумаги;

Ручки;

Подставка для книг;

Пенал;

Цветные карандаши и фломастеры;

Простые карандаши, точилка, ластик;

Краски акварельные, кисти;

Клей;

Закладки для книг;

Ножницы;

Пластилин;

Линейка, уголок.

Напомним, Минздрав выступил против проведения школьных линеек.Кроме этого, мы рассказывали, как прошло 1 сентября в киевской гимназии в прошлом году: "Лексусы", "инопланетная ракета" и малыш-казак.

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