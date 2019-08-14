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Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

В этом году День знаний 1 сентября приходится на воскресенье

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:11
Уже совсем скоро во всех школах Украины пройдут линейки
Уже совсем скоро во всех школах Украины пройдут линейки
Фото: Depositphotos

Уже совсем скоро закончится лето и начнется новый учебный год в украинских школах. "Сегодня" выяснили, когда же состоится линейка, если 1 сентября в 2019 году выпадает на воскресенье.

К слову, теперь школы имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования дня знаний. Именно поэтому от каждой конкретной школы зависит, когда состоится празднование первого звонка. Лучший вариант для родителей – узнать дату проведения праздника в школьном учреждении накануне учебного года.

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Когда линейка в 2019 году в Украине: перенос празднования

Школьная линейка в большинстве школ состоится 1 сентября, несмотря на то, что это выходной день. Но некоторые школы будут праздновать этот праздник в тот же день, когда все дети пойдут в школу – 2 сентября.

Смотрите видео: в Житомире родители требуют экологического воспитания в школах

Перечень необходимой канцелярии для первоклассника

  • Тетради в клеточку, линейку;
  • Папка для тетрадей;
  • Обложки для учебников и тетрадей;
  • Альбом для рисования;
  • Дневник;
  • Набор цветного картона и цветной бумаги;
  • Ручки;
  • Подставка для книг;
  • Пенал;
  • Цветные карандаши и фломастеры;
  • Простые карандаши, точилка, ластик;
  • Краски акварельные, кисти;
  • Клей;
  • Закладки для книг;
  • Ножницы;
  • Пластилин;
  • Линейка, уголок.

Напомним, Минздрав выступил против проведения школьных линеек.Кроме этого, мы рассказывали, как прошло 1 сентября в киевской гимназии в прошлом году: "Лексусы", "инопланетная ракета" и малыш-казак.

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Источник: Сегодня
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