Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника
В этом году День знаний 1 сентября приходится на воскресенье
Уже совсем скоро закончится лето и начнется новый учебный год в украинских школах. "Сегодня" выяснили, когда же состоится линейка, если 1 сентября в 2019 году выпадает на воскресенье.
К слову, теперь школы имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования дня знаний. Именно поэтому от каждой конкретной школы зависит, когда состоится празднование первого звонка. Лучший вариант для родителей – узнать дату проведения праздника в школьном учреждении накануне учебного года.
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Школьная линейка в большинстве школ состоится 1 сентября, несмотря на то, что это выходной день. Но некоторые школы будут праздновать этот праздник в тот же день, когда все дети пойдут в школу – 2 сентября.
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Перечень необходимой канцелярии для первоклассника
- Тетради в клеточку, линейку;
- Папка для тетрадей;
- Обложки для учебников и тетрадей;
- Альбом для рисования;
- Дневник;
- Набор цветного картона и цветной бумаги;
- Ручки;
- Подставка для книг;
- Пенал;
- Цветные карандаши и фломастеры;
- Простые карандаши, точилка, ластик;
- Краски акварельные, кисти;
- Клей;
- Закладки для книг;
- Ножницы;
- Пластилин;
- Линейка, уголок.
Напомним, Минздрав выступил против проведения школьных линеек.Кроме этого, мы рассказывали, как прошло 1 сентября в киевской гимназии в прошлом году: "Лексусы", "инопланетная ракета" и малыш-казак.
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