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Когда будет пятница 13 в 2019 году: дата загадочного дня

День пятница 13 – когда наступит в 2019 году и почему этот день считается опасным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:12
Пятница 13-е: что происходит в этот день
Пятница 13-е: что происходит в этот день
Фото: Pixabay

Близится пятница 13-е число. Это день, который многих людей повергает в мистический трепет и панический ужас. Традиционно такое сочетание числа и дня недели считается самым неприятным временем, полным опасностей и неудач. Когда наступит пятница 13 в 2019 году, сколько их будет и с чем связаны страхи по поводу этого дня, узнайте в нашей статье.

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Когда будет пятница 13-е

Итак, в сентябре уже на этой неделе наступит зловещая пятница 13-е. Расслабляться не стоит, потому что это не последний раз в году. Очередной раз, когда пятница 13 в 2019 году к нам нагрянет, будет уже через три месяца, в декабре.

А вот месяцы, когда будет пятница 13 в 2020 году – это март и ноябрь.

Многие люди настолько привыкли к страхам, связанным с этим днем, что даже не задумываются, откуда они взялись.

Пятница 13-е: история мистического дня

Страх перед пятницей 13 приобрел массовость в начале ХХ века. Он настолько серьезен, что в официальной медицине даже существует термин, обозначающий боязнь пятницы 13-го – параскаведекатриафобия. Есть множество версий, почему с этим днем связаны всевозможные неприятности.

Одна версия гласит о негативных свойствах самого числа 13, исследуемых в нумерологии, и даже заглядывает в теорию о гармонии чисел Пифагора, наделявшую их магической силой.

Другая версия объясняет несчастливость числа негативным отношением к нему православия. В церкви число 13 считается сатанинским, ведь за столом на Тайной Вечере Иуда оказался тринадцатым. Также в христианстве распространилось убеждение, что Сатана был 13-м ангелом.

Страх перед пятницей 13 объясняется наложением негативного значения числа 13 с пятницей, ведь именно в этот день был казнен Иисус Христос.

По народным поверьям, именно в пятницу 13-го на шабаш слетаются 12 ведьм, а последним появляется сам Сатана. Отсюда и название – чертова дюжина. И горе тому, кто в этот момент встанет у них на пути.

Многие исторические события говорят не в пользу этого дня. К примеру, разгром ордена тамплиеров в пятницу 13-го долго наводил ужас на Европу. Или крушение крупнейшей шхуны "Томас У. Лоусон", названной по имени автора книги "Пятница, тринадцатое". Смерть итальянского композитора Джоаккино Россини. И смерть австрийского композитора Арнольда Шенберга, который к тому же страдал трискайдекафобией. Да и те же пресловутые невезучие вирусные "черные пятницы".

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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