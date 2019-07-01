Когда будет солнечное затмение в июле 2019: точная дата и время

Узнайте, когда состоится первое полное солнечное затмение в 2019 году

Солнечное затмение Фото: Pixabay

Первое летнее солнечное затмение 2019 года произойдет завтра, 2 июля. Однако оно будет видно лишь для некоторой части населения Земли. Во сколько пройдет солнечное затмение, как долго продлится и кто сможет его увидеть, читайте в нашей статье.

Смотрите видео о том, как на Землю надвигается солнечное затмение:

Итак, во вторник, 2 июля, в 22 часа 17 минут по киевскому времени состоится полное солнечное затмение 127-го драконического периода сароса. Оно продлится 4 минуты 33 секунды. Максимальная фаза затмения составит 1,0459.

Увы, но наблюдать воочию украинцам это астрономическое явление не доведется, поскольку затмение будет видно лишь на юге Тихого океана, а также в Чили и Аргентине.

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Примечательно, что это не единственное солнечное затмение в 2019 году. Первое частичное солнечное затмение произошло 6 января, и тогда Луна лишь частично закрыла собой Солнце. А третий раз солнечное затмение состоится 26 декабря, и оно будет кольцевым.

Напомним, ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь в июле 2019 года.

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