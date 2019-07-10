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Когда День Независимости Украины 2019: дата, история и значение праздника

Узнайте, когда и сколько украинцы отдыхают на День Независимости в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39
День Независимости Украины 2019
День Независимости Украины 2019
Фото: Depositphotos

Какие выходные будут на День Независимости в 2019 году, как и сколько отдыхают украинцы благодаря главному государственному празднику, что нужно знать о Дне Независимости Украины, читайте в нашей статье.


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Как и сколько отдыхаем на День Независимости Украины 2019

День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. Многих украинцев интересует, когда и сколько мы будем отдыхать на праздник в 2019 году, ведь на официальный выходной в День Независимости можно запланировать интересную программу отдыха и развлечений, поездку или экскурсию, а то и просто вылазку на природу семьей и друзьями.

В 2019 году День Независимости Украины выпадает на выходной день – субботу. Согласно украинскому законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем.

Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно. Кроме того, предпраздничная пятница, 23 августа, будет укорочена на 1 час.

День Независимости Украины: какова история праздника

24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно с этого момента начался отсчет рождения нового государства и обретения Украиной свободы. Позже, 1 декабря 1991 года, был проведен всеукраинский референдум, на котором граждане страны высказали свое мнение по поводу самостоятельности и независимости Украины.

Таким образом, 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины издала постановление "О Дне независимости Украины", в котором было сказано: "Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада.

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