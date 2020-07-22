Когда День Независимости Украины-2020: дата, история и значение праздника

Узнайте, когда и сколько выходных украинцы будут отдыхать на День Независимости в 2020 году

Сколько выходных выпадает на День Независимости-2020, как и сколько отдыхают украинцы в честь главного праздника страны, а также что нужно знать о Дне Независимости Украины, читайте в нашей статье.

День Независимости Украины Фото: Depositphotos

Как и сколько отдыхаем на День Независимости Украины в 2020 году

Ежегодно День Независимости Украины отмечается 24 августа. Это официальный государственный выходной. Украинцев интересует вопрос, когда и сколько мы будем отдыхать на праздник в 2020 году, чтобы заранее спланировать интересные мероприятия, отдых, вылазку на природу, поездку, развлечения и приятно провести свой законный выходной.

В 2020 году День Независимости Украины приходится на понедельник, 24 августа. А это значит, что в нынешнем году в честь этого праздника мы получаем пролонгированные выходные в количестве трех дней подряд: с субботы 22-го числа до понедельника 24 августа.

День Независимости Украины: история государственного праздника

24 августа 1991 года Верховным Советом УССР был принят Акт провозглашения независимости Украины. Это событие стало отправной точкой для отсчета рождения нового государства, а также обретения Украиной своей свободы и независимости.

Позже, 1 декабря 1991 года, в стране был проведен всеукраинский референдум, на котором граждане озвучили свое мнение по поводу самостоятельности и независимости Украины.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

И уже 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины издала постановление "О Дне Независимости Украины", в котором написано: "Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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