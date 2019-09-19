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Когда День учителя 2019 отмечается в Украине и мире

День учителя украинский и международный не совпадают по датам в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
День учителя в Украине 2019
День учителя в Украине 2019
Фото: Pixabay

День учителя – замечательный, веселый и душевный праздник, который отмечают и взрослые, и дети, и даже те, кто давным-давно окончил школу. Когда День учителя 2019 в Украине и мире, и почему эта дата ежегодно отмечается в разные дни, узнайте в нашей статье.

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Когда День учителя в Украине 2019: дата и история праздника

Традиционно праздник педагогов в нашей стране не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Так что День учителя в Украине в 2019 году будет отмечать 6 октября. Но поскольку это выходной день, то имейте в виду, что все праздничные и поздравительные мероприятия в школах будут проводиться в пятницу накануне – 4 октября.

Официальное название праздника – День работников образования, но в народе его знают просто как День учителя. Этот праздничный день был учрежден еще во времена СССР 29 сентября 1965 года. А на официальном уровне начал отмечаться с 1980 года.

Позже, в независимой Украине, в поддержку инициативы работников образования День учителей было установлено отмечать ежегодно в первое воскресенье октября, согласно Указу Президента Украины от 11 сентября 1994 года.

Кроме Украины, День учителя продолжают отмечать по старинке в первое октябрьское воскресенье и в других постсоветских странах: в Белоруссии, Латвии, Казахстане.

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Международный день учителя 2019: дата праздника в мире

А вот Международный день учителя каждый год празднуется в один и тот же день – 5 октября. В 2019 году мировой профессиональный праздник работников сферы образования выпадает на субботу, выходной день.

Эту дату в 1994 году утвердила всемирная организация по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Она установлена в честь принятия первого акта, который был подписан в Париже в 1966 году на Специальной межправительственной конференции и регулировал условия работы учителей.

Ранее мы рассказывали интересные идеи, что можно подарить учителю в праздник.

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