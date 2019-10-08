Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

Хэллоуин 2019: дата и особенности самого страшного праздника в году

Хэллоуин 2019 в Украине Фото: Pixabay

Какого числа Хэллоуин 2019 мы будем праздновать в Украине? Как успеть подготовиться к празднику накануне Дня всех святых? Какова история Хэллоуина? Откуда к нам пришли традиции самого страшного дня? И наконец, каким будет Хэллоуин 2019? Ответы на эти вопросы узнайте в нашей статье.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:

Когда отмечают Хэллоуин 2019 в Украине и мире

Ежегодно традиция бурного празднования в канун Дня всех святых набирает обороты популярности во многих странах, в том числе и в Украине. Праздник Хэллоуин 2019 во всем мире будет отмечаться 31 октября, а точнее – в ночь с 31-го на 1-е число, и в нынешнем году он выпадает на четверг.

И хоть это будний день, вы сможете основательно и качественно подготовиться к празднику Хэллоуина накануне, в последние выходные октября. Кстати, не забудьте, что в эти же выходные состоится перевод времени в Украине 2019 с летнего на зимнее. Так что у вас появится лишний час на подготовку к празднику. Важно продумать костюмы, атрибуты, интерьер, меню на Хэллоуин, а также вырезать самый прикольный фонарь Джека из тыквы.

Откуда появился Хэллоуин: история праздника

Хэллоуин – это страшный и одновременно веселый праздник "нечистой силы", уходящий своими корнями к традициям древних кельтов.

В переводе с шотландского слово "Хэллоуин" (сокращение от All-Hallows-Even) означает "Вечер всех святых". Дело в том, что первые дни ноября в католической церкви посвящены памяти усопших: 1 ноября – это День всех Святых, а 2 ноября – День поминовения усопших. И до сих пор в отдельных районах Шотландии и Ирландии ночью 31 октября проводятся ритуалы для успокоения душ умерших, а также вспоминаются легенды о предках.

Более двух тысячелетий назад кельтские племена в этот период отмечали праздник перехода от лета к зиме и начало нового года. По преданиям, этот день считался мистическим, потому что души умерших людей на время возвращались в свои дома, а вместе с ними в мир людей приходила нечистая сила.

Чтобы отпугнуть нечисть, в окнах домов выставляли картофелины и репу с вырезанными глазами и ртом и с горящей свечой внутри. Позже эти овощи заменила тыква, которая стала называться светильником Джека. А в XVI веке у взрослых и детей появилась интересная и веселая традиция ходить в этот день по домам в страшных костюмах, пугая взрослых и требуя откупа сладостями.

Когда шотландцы и ирландцы массово эмигрировали в Америку, празднование Хэллоуина быстро прижилось и там. А позже традиции праздновать страшный день в году распространились по всему миру. Начиная с XX века, ритуалы Хэллоуина обогатились целыми театрализованными действами, костюмированными парадами, кострами и пиротехническими шоу, развлекательными аттракционами, главная цель которых – напугать и развеселить.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Halloween

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