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Когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине

Узнайте дату праздника Ивана Купала в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:12
Когда праздник Ивана Купала 2019: обряды и традиции
Когда праздник Ивана Купала 2019: обряды и традиции
Фото: pexels.com

День Ивана Купала – прекрасный романтический летний праздник, посвященный славянским традициям, почитанию стихий солнца, воды, трав и цветов, а также молодости и любви. Этот период наполнен магией и красивыми древними ритуалами, в которых переплелись христианские и языческие корни. Когда праздник Ивана Купала в 2019 году – точную дату узнайте в нашей статье.

Смотрите видео о приметах, традициях и обрядах на Ивана Купала:

Какого числа Ивана Купала в 2019 году

Ивана Купала ежегодно отмечается 7 июля. Изначально праздник был посвящен Яриле, и главная привязка по дате относилась ко дню летнего солнцестояния, 21 июня. Однако позже, при переходе на григорианский календарь, в датах произошел сдвиг на две недели. А потому Ивана Купала и день летнего солнцестояния не совпадают по времени. Хотя многие ритуалы сохранились до наших дней.

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Кроме того, с появлением христианства, праздник Ивана Купала был приурочен рождеству одного из самых почитаемых святых – Иоанна Предтечи. А потому сейчас название праздника также связывают с именем святого.

Примечательно, что в 2019 году праздник Ивана Купала удачно выпадает на воскресенье, а значит, в этот выходной день можно организовать вылазку на природу, пригласить друзей, устроить пикник и весело провести время с купаниями, танцами у костра и волнующими гаданиями на Ивана Купала. А самые смелые и отважные могут даже отправиться на поиски волшебного цветка папоротника и провести на природе всю ночь на Ивана Купала, с 6-го на 7 июля.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в июле 2019 года в Украине.

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