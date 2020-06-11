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Когда Ивана Купала 2020: дата народного праздника

Сегодня, 16:56

Узнайте точную дату праздника Ивана Купала в 2020 году в Украине

Близится Ивана Купала – древний, красивый, зеленый, романтический летний праздник. В этот день вспоминаются славянские традиции, чтутся природные стихии солнца, воды, трав и цветов, а еще молодости и любви. Когда наступит праздник Ивана Купала в 2020 году – точную дату узнайте в нашей статье.

Когда Ивана Купала 2020
Когда Ивана Купала 2020
Фото: pexels

Какого числа Ивана Купала-2020

Ежегодно день Ивана Купала отмечается 7 июля, и в 2020 году праздник приходится на вторник.

Изначально этот день был посвящен богу солнца Яриле, и потому его дата по старому стилю привязывалась ко дню летнего солнцестояния, 21 июня.

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Но когда произошел переход на григорианский календарь, даты сдвинулись на две недели. И теперь праздник Ивана Купала и день летнего солнцестояния не совпадают по времени. Но многие народные традиции и ритуалы сохранились до наших дней.

Смотрите видео о приметах, традициях и обрядах на Ивана Купала:

С появлением христианства Ивана Купала приурочили ко дню рождества одного из самых почитаемых святых – Иоанна Предтечи. А потому название праздника также связывают с именем святого.

Напомним, ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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