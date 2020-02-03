Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Узнайте дату Масленицы 2020 в Украине и готовьтесь встречать гостей с блинами

Блины - главное блюдо на Масленицу Фото: Pexels

Масленица – яркий, раздольный, веселый древний славянский народный праздник, который наступает в конце зимы. Масленица посвящена пробуждению от зимней спячки, смотринам, сватовству, весеннему солнышку и отмечается в момент встречи зимы с весной. Когда придет Масленица в 2020 году, какова история и традиции праздника, узнайте в нашей статье.

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Когда Масленица в 2020 году: дата праздника

Масленица не имеет фиксированной даты и каждый год наступает в разные дни. А все потому, что праздник полностью зависит от даты Воскресения Христова. Масленица отмечается за неделю до Великого поста, который, в свою очередь, начинается за 7 недель до Пасхи.

В 2020 году православная Пасха приходится на 19 апреля. Великий пост начинается 2 марта. Соответственно Масленица 2020 наступит 24 февраля и продлится целую неделю, до самого начала весны, 1 марта, завершаясь Прощеным Воскресеньем.

История и традиции празднования Масленицы

Масленица – древний языческий праздник, символизирующий поклонение Солнцу. Когда-то он по дате совпадал с днем весеннего равноденствия. С приходом христианства церковь сохранила старый обычай встречи весны, но приурочила его к началу Великого поста.

Масленичная неделя также называется Сырной неделей или мясопустной седмицей. Такое название этот период получил потому, что Масленица является подготовительным этапом к Великому посту. Мясо в эти дни есть уже нельзя, а вот сыр, яйца и молоко – это главные продукты, из которых разрешено готовить блюда на Масленицу.

Главный символ Масленицы – это блины. Круглые, румяные и горячие блины символизируют солнце. На блины приглашают гостей и сами ходят в гости. Подаются блины с самыми разнообразными начинками. Первый блин по традиции отдавался нищим для поминания умерших родственников.

Кроме блинов на Масленицу также готовят оладьи, пироги, вареники, сырники, пампушки, булочки и другую выпечку. А в последний день Масленицы Прощеное воскресенье главное блюдо на столе – это яичница.

Масленица – это один из самых любимых в народе, долгожданных и продолжительных праздников. Она знаменита шумными гуляниями, сытными застольями, играми, песнями, катаниями с ледяных горок на санях, прыжками через костер и сжиганием символического соломенного чучела зимы. Люди издавна верили, как погуляешь на Масленицу, так и год пройдет. А потому праздник старались провести весело, щедро, раздольно, с широкой душой и богатыми угощениями.

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