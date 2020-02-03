Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Узнайте дату Масленицы 2020 в Украине и готовьтесь встречать гостей с блинами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:51
Блины - главное блюдо на Масленицу
Блины - главное блюдо на Масленицу
Фото: Pexels

Масленица – яркий, раздольный, веселый древний славянский народный праздник, который наступает в конце зимы. Масленица посвящена пробуждению от зимней спячки, смотринам, сватовству, весеннему солнышку и отмечается в момент встречи зимы с весной. Когда придет Масленица в 2020 году, какова история и традиции праздника, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Читайте также:
Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Когда Масленица в 2020 году: дата праздника

Масленица не имеет фиксированной даты и каждый год наступает в разные дни. А все потому, что праздник полностью зависит от даты Воскресения Христова. Масленица отмечается за неделю до Великого поста, который, в свою очередь, начинается за 7 недель до Пасхи.

В 2020 году православная Пасха приходится на 19 апреля. Великий пост начинается 2 марта. Соответственно Масленица 2020 наступит 24 февраля и продлится целую неделю, до самого начала весны, 1 марта, завершаясь Прощеным Воскресеньем.

История и традиции празднования Масленицы

Масленица – древний языческий праздник, символизирующий поклонение Солнцу. Когда-то он по дате совпадал с днем весеннего равноденствия. С приходом христианства церковь сохранила старый обычай встречи весны, но приурочила его к началу Великого поста.

Масленичная неделя также называется Сырной неделей или мясопустной седмицей. Такое название этот период получил потому, что Масленица является подготовительным этапом к Великому посту. Мясо в эти дни есть уже нельзя, а вот сыр, яйца и молоко – это главные продукты, из которых разрешено готовить блюда на Масленицу.

Главный символ Масленицы – это блины. Круглые, румяные и горячие блины символизируют солнце. На блины приглашают гостей и сами ходят в гости. Подаются блины с самыми разнообразными начинками. Первый блин по традиции отдавался нищим для поминания умерших родственников.

Кроме блинов на Масленицу также готовят оладьи, пироги, вареники, сырники, пампушки, булочки и другую выпечку. А в последний день Масленицы Прощеное воскресенье главное блюдо на столе – это яичница.

Масленица – это один из самых любимых в народе, долгожданных и продолжительных праздников. Она знаменита шумными гуляниями, сытными застольями, играми, песнями, катаниями с ледяных горок на санях, прыжками через костер и сжиганием символического соломенного чучела зимы. Люди издавна верили, как погуляешь на Масленицу, так и год пройдет. А потому праздник старались провести весело, щедро, раздольно, с широкой душой и богатыми угощениями.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Выходные дни и праздники в феврале 2020 года в Украине День сурка: смешные картинки и поздравления Когда Троица 2020 в Украине: дата праздника Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020 Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника
блины праздники Масленица традиции
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Цветная капуста с мясом в духовке
Цветная капуста с мясом в духовке
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

Сегодня, 08:35Техно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Сегодня, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

Вчера, 18:27Афиша

Взялась за старое: Меган Маркл получила первую работу после переезда из Британии

Вчера, 17:42Шоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Вчера, 16:55Шоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:01Events

День сурка: смешные картинки и поздравления

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

Новости партнеров

Ачма из лаваша - быстро, вкусно и сытно
Ачма из лаваша - быстро, вкусно и сытно
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно
Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Настя Каменських здивувала шанувальників фото з животиком
Настя Каменських здивувала шанувальників фото з животиком
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон в 2019 году
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон в 2019 году
Жареные пирожки с капустой на сковороде
Жареные пирожки с капустой на сковороде