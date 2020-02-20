Когда наступит Прощеное воскресенье 2020

Узнайте, когда будет Прощеное воскресенье в 2020 году: главные традиции дня

Когда в Украине будет Прощеное воскресенье, что это за день, почему так называется, и как правильно себя вести, узнайте в нашей статье.

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Какого числа в 2020 году Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье – это последний день Масленицы. Каждый год Прощеное воскресенье отмечается в разные дни, потому что этот праздник зависит от даты Пасхи, которая является переходящим праздником и ежегодно также не имеет фиксированной даты.

Поскольку Сырная неделя 2020 начинается 24 февраля и длится целую неделю, то Прощеное воскресенье в 2020 году приходится на 1 марта.

Прощеное воскресенье: значение праздника

Прощеное воскресенье Фото: Pexels

Этот день завершает празднование Масленицы, помогает людям настроиться на серьезный лад и подготавливает к началу Великого поста. Исходя из названия понятно, что в Прощеное воскресенье принято всех прощать и самим просить прощения.

Народные традиции Прощеного воскресенья

В этот день издавна существует светлая и добрая традиция просить прощения у окружающих людей – родных, близких, знакомых, коллег и т.д. Причем делать это нужно не только за явно причиненные обиды, о которых вы знаете, но и за возможные неприятности, о которых даже не догадываетесь. Ведь часто обиды могут быть случайными и не преднамеренными, но они также оставляют неприятный след в душе людей. Прощеное воскресенье 1 марта – как раз удачный повод очистить душу, избавиться от таких обид и претензий, чтобы войти в период Великого поста с чистым сердцем и помыслами.

Важно в Прощеное воскресенье постараться вспомнить тех людей, кого волей или неволей вы обидели, раскаяться и искренне попросить прощения. Но и самим нельзя оставаться равнодушными к окружающим людям, которые просят у вас извинения и хотят, чтобы вы их простили. Согласно христианским обычаям, человеку, который способен прощать людям их прегрешения, будут прощены его грехи на небе.

В Прощеное воскресенье хорошо прийти в церковь и исповедаться. В храмах в Прощеное воскресенье проводятся чтения Евангелия о предстоящем Великом посте, прощении грехов и очищении души и тела.

Прощеное воскресенье – это последний день перед Великим постом, когда еще разрешена скоромная пища. В Прощеное воскресенье традиционно готовят блины, оладьи, вареники, пироги, сырники и другую выпечку. А главным блюдом на столе считается яичница. Остатки скоромной еды затем скармливали домашним животным или сжигали. Также в Прощеное воскресенье жгли чучело Масленицы, а пепел рассеивали по полю.

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