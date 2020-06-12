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Когда отмечается День Конституции Украины-2020: дата и значение праздника

Сегодня, 16:38

Узнайте, когда будет День Конституции Украины в 2020 году, какова история и значение праздника

Близится День Конституции Украины – один из самых главных государственных праздников. Когда Украина празднует День Конституции в 2020 году, что это за дата и какова его история, читайте в нашей статье.

День Конституции Украины
День Конституции Украины
Фото: Depositphotos

Когда отмечается День Конституции Украины-2020

День Конституции украинцы традиционно отмечают 28 июня. Это официальный выходной день в Украине. В 2020 году День Конституции выпадает на воскресенье.

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Согласно украинскому законодательству, если праздник приходится на выходной день, то он автоматически переносится на следующий понедельник.

Таким образом, в честь празднования Дня Конституции Украины мы получаем длинные выходные, растянувшиеся с субботы, 27 июня, до понедельника, 29-го числа.

Примечательно, что на эти же выходные приходится еще один украинский праздник – День молодежи, который ежегодно отмечается в последнее июньское воскресенье и в 2020 году выпадает на 28-е число.

День Конституции Украины: история и значение государственного праздника

Праздник Конституции был образован в честь принятия главного основополагающего документа высшей юридической силы в Украине. Конституция Украины – это основной закон страны.

В 1996 году в этот день после ночи непрерывной и напряженной работы Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после обретения Украиной независимости в 1991 году. Примечательно, что Украина стала последней из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию после провозглашения своей независимости.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Принятие Конституции утвердило правовые основы независимой Украины во всех сферах жизни государства и человека, суверенитета и территориальной целостности, стало важным шагом в обеспечении прав граждан, а также содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины в мире.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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