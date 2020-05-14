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Когда отмечается День вышиванки в Украине в 2020 году: дата и значение праздника

Узнайте, когда в Украине будет День вышиванки в 2020 году и что он означает

Ольга Козачок
Сегодня, 18:10

Ежегодно в середине мая Украина отмечает День вышиванки. Что это за день, каково его значение, когда День вышиванки празднуется в 2020 году, читайте в нашей статье.

День вышиванки в Украине
День вышиванки в Украине
Фото: Depositphotos

Когда День вышиванки-2020 в Украине

Праздник вышиванки отмечается в конце весны, когда на улице уже совсем тепло и можно ходить без верхней одежды. Вот тогда и появляется возможность продемонстрировать красивую национальную одежду – вышиванку.

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Ежегодно День вышиванки проводится в третий четверг последнего весеннего месяца. Таким образом, День вышиванки в 2020 году Украина встретит 21 мая.

День вышиванки: значение праздника в Украине

Этот относительно молодой нарядный праздник призван сохранить исконные народные традиции, а также содействовать единству и культурному возрождению всего многонационального украинского народа.

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В культуре каждого народа есть вещи и символы, которые ярко отражают его идентичность и особую национальную традицию. Вышиванка – яркий пример такого символа в Украине.

Смотрите видео, какая вышиванка популярна среди украинок:

История вышиванки своими истоками уходит в незапамятные времена. В каждом регионе сохранялась своя специфика, цвета, орнамент и техника выполнения вышивки на одежде. Через эти узоры и рисунки наши прабабушки стремились привлечь в семью благополучие и любовь. А сами вышиванки считались оберегом и символом красоты.

Традиционно в День вышиванки люди наряжаются в национальную одежду, демонстрируя свою любовь к Украине, ее культуре и истории.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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