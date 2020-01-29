Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Узнайте, когда состоится перевод часов 2020 в Украине на летнее время

Перевод часов на летнее время Фото: Pexels

Когда переводят часы на летнее время 2020 в Украине? Какого числа и в какую сторону нужно переводить стрелки часов? Отменят ли переход на летнее время? Ответы на эти вопросы узнайте в нашей статье.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Точная дата перевода часов на летнее время

Перевод часов в Украине на летнее время 2020 снова состоится. Традиционно в последнее воскресенье марта украинцам предстоит процедура перехода на летнее время.

В ночь с 28 на 29 марта 2020 года ровно в 3 часа в Украине состоится переход на летнее время. Для этого необходимо перевести стрелки часов на 1 час вперед.

Обратите внимание, что делать это вовсе необязательно ночью. Главное – не забыть с самого утра 29 марта перевести стрелки часов. Иначе вам не избежать комичных, а то и опасных ситуаций из-за разницы во времени, к примеру, опоздать на поезд или на свидание.

Для чего переводят часы на летнее время

Традиция перевода часов уже более века волнует разные страны, в том числе и Украину. Изначально главной целью перевода часов на летнее время считалась экономия энергетических и топливных запасов страны за счет более рационального использования дневного света для бодрствования, труда и времяпровождения. Во многих странах летнее время так и называется – "daylight saving time" (DST) – т.е. время, сберегающее дневной свет.

Перевод часов на летнее время Фото: Pexels

В Украине перевод часов осуществляют согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

На сегодняшний день существует много споров о целесообразности смены времени и его негативном влиянии на здоровье людей. Ведь когда переводят часы, человеку необходим какой-то период для адаптации и перестройки организма на новый ритм жизни. Таким образом, перевод часов на летнее время часто провоцирует перебои в режиме сна, увеличение усталости, снижение защитной реакции организма, проявление стрессов. К тому же этот день приходится как раз на период Великого поста и сезон авитаминоза, когда организм ослаблен после зимнего сезона.

Как легче пережить перевод времени 2020

Чтобы во время перевода часов на летнее время было легче адаптироваться к новому режиму, можно выполнять несложные правила. Следует полноценно отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и меньше подвергаться стрессам. А за несколько недель до 29 марта постараться раньше ложиться спать.

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