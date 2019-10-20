Когда переводят часы на зимнее время в Украине 2019

Узнайте, когда и зачем переводить стрелки часов назад

Когда переводят часы в Украине 2019 Фото: unsplash.com

Традиционно, в последнее воскресенье ноября, украинцы переведут стрелки часов назад. Это значит, что нам снова придется перестраиваться на новый график, менять привычный режим дня, поддаваться осенней хандре и раздражению. Далее в материале узнайте, когда переводят часы на зимнее время в Украине 2019.

Кому выгодно переводить часы на зимнее время, смотрите в сюжете:

Перевод часов в Украине на зимнее время 2019 произойдет в ночь с субботы на воскресенье. Именно 27 октября в 4 часа ночи мы должны перевести стрелки часов на 1 час назад.

Но вам не обязательно ждать 4 часов утра, чтобы перейти на зимнее время. Практически все электронные часы в современных гаджетах и устройствах автоматически переводят время. Выходит, что зимнее время в Украине 2019 наступит само по себе.

Зачем переводить время?

В Украине переходят на "зимне" и "летнее" время согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени в Украине", принятому 13 мая 1996 года. Считается, что зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

К слову, в 2011 году в Украине пытались отменить перевод часов и даже внесли соответствующий законопроект в Раду, однако новшество восприняли не все.

Ранее мы подробно рассказывали, как легко адаптироваться к переводу времени.

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