Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году: дата и значение праздника
Покров Пресвятой Богородицы-2020: узнайте дату, историю и значение великого православного праздника
Близится красивый и величественный православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который традиционно отмечается в середине осени. Какова его история и почему в народе издавна так почитается Покрова, узнайте в нашей статье.
Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается в один и тот же день – 14 октября, и в 2020 году приходится на среду. Несмотря на то, что это самая середина трудовой недели, 14 октября мы будем отдыхать.
Дело в том, что праздник Покрова совпадает со значимой государственной датой – Днем защитника Украины, а также Днем украинского казачества. А потому этот праздник является официальным выходным.
Покрова – один из главных и любимых в народе осенних православных праздников. Его история восходит к событиям 910 года, которые произошли в Константинополе. В то время греческий город находился в осаде сарацинов.
Жители беспрестанно молились Богородице о спасении, и вот однажды, во время всенощной молитвы святому Андрею Блаженному и его ученику Епифанию было видение. Им явилась плывущая по воздуху Пресвятая Богородица в ясном небесном сиянии и белом покрове в окружении ангелов. Вместе с Богородицей они увидели святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.
Пресвятая Дева помолилась вместе с верующими, а затем сняла со своей головы блистающее белоснежное покрывало и распростерла его над всеми людьми, находящимися в храме. Тем самым Покров Богородицы защитил их от всех врагов – видимых и невидимых.
Это видение ободрило греков, придало им сил в неравной борьбе с противником, в которой они вскоре одержали победу. Враги бежали, а город был спасен.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.
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