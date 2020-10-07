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Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году: дата и значение праздника

Сегодня, 16:47

Покров Пресвятой Богородицы-2020: узнайте дату, историю и значение великого православного праздника

Близится красивый и величественный православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который традиционно отмечается в середине осени. Какова его история и почему в народе издавна так почитается Покрова, узнайте в нашей статье.

Когда праздник Покров Пресвятой Богородицы
Когда праздник Покров Пресвятой Богородицы
Фото: Depositphotos

Покрова Пресвятой Богородицы: дата в 2020 году

Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается в один и тот же день – 14 октября, и в 2020 году приходится на среду. Несмотря на то, что это самая середина трудовой недели, 14 октября мы будем отдыхать.

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Дело в том, что праздник Покрова совпадает со значимой государственной датой – Днем защитника Украины, а также Днем украинского казачества. А потому этот праздник является официальным выходным.

Покров Пресвятой Богородицы – история праздника

Покрова – один из главных и любимых в народе осенних православных праздников. Его история восходит к событиям 910 года, которые произошли в Константинополе. В то время греческий город находился в осаде сарацинов.

Жители беспрестанно молились Богородице о спасении, и вот однажды, во время всенощной молитвы святому Андрею Блаженному и его ученику Епифанию было видение. Им явилась плывущая по воздуху Пресвятая Богородица в ясном небесном сиянии и белом покрове в окружении ангелов. Вместе с Богородицей они увидели святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.

Пресвятая Дева помолилась вместе с верующими, а затем сняла со своей головы блистающее белоснежное покрывало и распростерла его над всеми людьми, находящимися в храме. Тем самым Покров Богородицы защитил их от всех врагов – видимых и невидимых.

Это видение ободрило греков, придало им сил в неравной борьбе с противником, в которой они вскоре одержали победу. Враги бежали, а город был спасен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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