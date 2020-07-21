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Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

Сегодня, 20:02

Узнайте, когда празднуют Спасы-2020: Медовый, Яблочный и Ореховый

Когда Первый Спас Маковей-2020? В какой день будет Яблочный Спас в 2020 году? Когда наступит Ореховый Спас? С приближением августа люди все чаще интересуются точными датами летних Спасов – трех любимых церковных и народных праздников в честь Христа Спасителя.

Три летних Спаса: когда празднуем в 2020 году
Три летних Спаса: когда празднуем в 2020 году
Фото: Depositphotos

Эти праздничные дни посвящены давним народным традициям, дарам природы, сбору первого урожая, запасам на зиму. Когда и какой Спас отмечается в 2020 году – Медовый, Яблочный и Ореховый, и почему они так называются, читайте в нашей статье.

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Медовый Спас-2020: дата праздника

Первый Спас или Медовый Спас в 2020 году наступит в пятницу, 14 августа. Он начинает череду августовских праздников в честь Христа Спасителя. С Медового Спаса у пасечников прибавляется работы, потому что начинается сбор меда нового урожая. Также в этот период созревает мак и освящается вода, а потому праздник еще имеет другие названия – Маковей и Мокрый Спас. Христианская церковь в этот день отмечает Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня и начало Успенского поста.

Когда Яблочный Спас в 2020 году

Второй Спас-2020 наступит вскорости после Первого – в среду, 19 августа. К этому времени в садах поспевают яблоки и другие фрукты, начинается их сбор и заготовка на зиму, а потому праздник еще называется Яблочный Спас или Великий Спас. Также с Яблочного Спаса начинаются проводы лета и поворот к осени.

Ореховый Спас: дата в 2020 году

Праздники Спасы в августе завершаются последним Третьим Спасом, который в 2020 году выпадает на субботу, 29 августа. Этот праздник имеет множество других названий – Малый, Хлебный, Холодный, Холщовый, Ореховый Спас, а еще Спас на полотне. В это время люди занимались сбором орехов, завершали жатву, пекли хлеб из зерна нового урожая, начинали посев озимых, проводили ярмарки, где продавали холсты. А церковь в этот день празднует Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

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