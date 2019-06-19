Когда выпускной 2019 в Украине: дата праздника

Выпускной 2019: узнайте, когда в Киеве и других украинских школах пройдут выпускные балы

Когда в Украине выпускной Фото: Depositphotos

Близится пора, когда в каждой школе пройдет выпускной 2019. Этот праздничный вечер, посвящен окончанию школы, получению аттестатов и дипломов, прощанию с учителями и одноклассниками и одновременно началу нового этапа для выпускников. Когда в Украине пройдут выпускные в 2019 году, узнайте в нашей статье.

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Выпускной 2019: когда пройдет в Украине

В 2019 году, рекомендованная дата выпускного назначена на 22 июня. Однако официального графика выпускных вечеров в Украине нет. Каждая школа, учительский коллектив, выпускники и родители на местах решают, когда лучше провести праздник выпускного бала. Вот уже несколько лет стало традицией проводить выпускной после прохождения учащимися внешнего независимого оценивания.

И это логично: отзвенели последние звонки, которые в 2019 году проводились в период с 24 по 31 мая. ВНО остаются позади, уже известны оценки и баллы по многим предметам, документы оформлены. А потому ничто не будет отвлекать вчерашних школьников от выпускного праздничного настроения.

ВНО в 2019 году проводились в период с 21 мая по 13 июня. А результаты станут известны до 25 июня включительно. Поэтому выпускные балы 2019 в Украине могут пройти в период 24 мая по 25 июня.

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