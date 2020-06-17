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Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 14:47

Особенности и обряды дня солнечного затмения и новолуния: как себя вести и что ни в коем случае нельзя делать

Близится знаковый в астрономическом смысле день 2020 года – 21 июня. Во-первых, это день летнего солнцестояния. Во-вторых, в этот же день состоится солнечное затмение – первое в наступившем лете. И в-третьих, оно пройдет на фоне июньского новолуния. Каковы особенности дня, чем он интересен и опасен, что можно, а что категорически нельзя делать во время солнечного затмения, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Солнечное затмение
Солнечное затмение
Фото: Depositphotos

Что означает солнечное затмение 21 июня

Солнечное затмение – это астрономическое явление, при котором Луна закрывает собою Солнце от наблюдателя на Земле.

Первое летнее солнечное затмение состоится в воскресенье, 21 июня, в 9:41 по киевскому времени. Оно будет кольцеобразным и продлится 38 секунд. Это означает, что Луна находится на большом удалении от Земли, а потому визуально она меньше диска Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью.

Во время кольцевого солнечного затмения вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Солнце в этот момент будет находиться в 1 градусе Рака.

Лучше всего солнечное затмение будет видно на территории восточной Африки, южной и восточной Азии. Жители юго-восточной Европы и, в частности, Украины, также смогут наблюдать это астрономическое явление. А вот ощутить на себе влияние этого астрономического явления смогут жители всей Земли.

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В этот же день в 9 часов 42 минуты будет новолуние, которое также повлияет на жизнь и самочувствие людей. Этот благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел. А вот совпадение с солнечным затмением может привести к сильному энергетическому всплеску и повлечь за собой значительные перемены в нашей жизни.

Земля вошла в коридор летних затмений. Лунное затмение было 5 июня. Кроме того, спустя еще две недели, 5 июля 2020 года, произойдет очередное лунное затмение. Период между затмениями окажет значительное воздействие на общее состояние людей, как в эмоциональном плане, так и относительно самочувствия и состояния здоровья.

Смотрите видео о том, как исследователи NASA сняли на видео солнечный ветер:

Как себя вести и что нельзя делать во время затмения

В период затмений людям свойственны импульсивные и непродуманные поступки, на первый план выходят конфликтные ситуации и прошлые противостояния. А потому важно не поддаваться эмоциональным всплескам, чтобы избежать негативного влияния затмения на жизнь в дальнейшем.

  • Во время затмения, солнечного или лунного, полезно избавляться от вредных привычек и ненужных вещей, существует даже ритуал выбрасывать или раздавать такие вещи.
  • При этом следует аккуратно и бережно вести обращаться с изжившими себя связями, чтобы не ранить близких людей, не скандалить и не выяснять отношения.
  • Не стоит в период затмений вступать в брак или разводиться и принимать другие судьбоносные решения.
  • Чтобы привлечь энергию солнца, астрологи советуют одеться в этот день, а особенно во время затмения, в солнечные цвета – оранжевый, желтый, красный или же держать при себе предметы, по форме и цвету напоминающие светило.
  • Проанализируйте свое поведение в последнее время, возможно, вы поступали неправильно и могли кого-то обидеть. Постарайтесь простить людей и сами попросите прощения за свои проступки.
  • Проявляйте заботу, щедрость и снисходительность к окружающим.
  • Составляйте планы на ближайшее будущее, но пока не спешите с их реализацией.
  • Старайтесь не злоупотреблять своей властью в семье и обществе.
  • Не критикуйте людей и не предъявляйте к ним претензии.
  • Избегайте проявления гордыни перед другими людьми.
  • Откажитесь от тяжелых физических нагрузок, старайтесь больше отдыхать.
  • Будьте осторожны в транспорте и за рулем, не стоит в этот период совершать поездки и путешествовать.

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