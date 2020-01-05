Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен
Разучите самые известные рождественские колядки и щедривки
Близятся светлые, радостные и веселые рождественские праздники, которые начинаются с 7 января. Традиционно в эти дни православные гуляют, поют, ходят друг к другу в гости, колядуют, щедруют, посевают, желают добра и благополучия в наступившем году. Повсюду звучат народные колядки и щедривки. Мы предлагаем вам разучить самые известные и популярные тексты обрядовых песен – колядок и щедривок на русском и украинском языке.
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Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:
Полный текст песни "Щедрик" на украинском языке
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Адаптация текста "Щедрик" на русском языке
***
В звездную ночь Христос рожден.
В яслях простых был положен.
Ангел с небес в поле сходил,
Он пастухам весть возвестил:
"Радуйтесь все – Христос рожден.
В яслях простых был положен."
Слава, слава, слава Богу в вышних!
Человекам всем благоволенье!
Ангельский хор песнь воспевал,
Мир на земле провозглашал.
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Текст колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю" на украинском языке
***
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Текст колядки "Добрий вечер" на русском языке
***
Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
С добрыми вестями
Из святого града.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
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Текст песни "Щедрий вечір, добрий вечір"
***
Ой сивая та і зозуленька
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в першому — красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в другому — ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в третьому — дрібні зірки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Ясен місяць — пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Красне сонце — жінка його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Дрібні зірки — його діти.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Колядка "К нам пришла коляда " на русском языке
***
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
Колядка "Ты, хозяин, не томи" на русском языке
***
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пирожок,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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