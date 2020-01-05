Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

Разучите самые известные рождественские колядки и щедривки

Колядки и щедривки Фото: Depositphotos

Близятся светлые, радостные и веселые рождественские праздники, которые начинаются с 7 января. Традиционно в эти дни православные гуляют, поют, ходят друг к другу в гости, колядуют, щедруют, посевают, желают добра и благополучия в наступившем году. Повсюду звучат народные колядки и щедривки. Мы предлагаем вам разучить самые известные и популярные тексты обрядовых песен – колядок и щедривок на русском и украинском языке.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Полный текст песни "Щедрик" на украинском языке

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Адаптация текста "Щедрик" на русском языке

***

В звездную ночь Христос рожден.

В яслях простых был положен.

Ангел с небес в поле сходил,

Он пастухам весть возвестил:

"Радуйтесь все – Христос рожден.

В яслях простых был положен."

Слава, слава, слава Богу в вышних!

Человекам всем благоволенье!

Ангельский хор песнь воспевал,

Мир на земле провозглашал.

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Текст колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю" на украинском языке

***

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Колядки и щедривки Фото: Depositphotos

Текст колядки "Добрий вечер" на русском языке

***

Добрый тебе вечер,

Ласковый хозяин,

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

С добрыми вестями

Из святого града.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

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Текст песни "Щедрий вечір, добрий вечір"

***

Ой сивая та і зозуленька

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в першому — красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в другому — ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому — дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць — пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце — жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки — його діти.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Колядки и щедривки Фото: Depositphotos

Колядка "К нам пришла коляда " на русском языке

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

Колядка "Ты, хозяин, не томи" на русском языке

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пирожок,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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