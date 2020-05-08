Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Короткие поздравления с 9 Мая: стихи и смс

Поздравляем с 9 Мая: отправляйте близким лаконичные и короткие пожелания в стихах и смс

Ольга Козачок
Вчера, 23:32

В праздник 9 Мая Сегодня.Lifestyle подготовил для вас добрые поздравления, короткие стихи и смс, эффектные картинки, которые вы можете отправить родным и близким с пожеланиями мира, добра и процветания.

Поздравления с 9 Мая: картинки, фото и стихи
Поздравления с 9 Мая: картинки, фото и стихи
Фото: Pexels

Короткие поздравления с 9 Мая в стихах

***
С Днем победы, славным и важным!
Вспомним павших в бою отважно,
Пожелаем друг другу счастья,
Мирных дней без войн и напастей!

С 9 Мая: стихи и картинки

***
С Днем победы! С днем народным!
С днем защитника страны!
Мы мечтаем, чтобы в мире
Больше не было войны!

Читайте также:
День памяти и примирения 2020: история и значение дня

Поздравления с 9 Мая в смс

***
Тебе желаю в День победы
Не ведать, что такое беды,
Всегда жить в мире и согласье,
Пусть воцарится в жизни счастье!

Поздравление с 9 Мая: картинки и стихи
Поздравление с 9 Мая: картинки и стихи
Фото: Pixabay

С 9 Мая: поздравления родным

***

С 9 Мая, с Днем Победы!
Здоровья каждому без меры,
Добра и счастья, и любви,
Удачи, мира, теплоты.

Читайте также:
День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Поздравление с 9 Мая открытки и пожелания

***

Идут года, но славный подвиг
Нам никогда не позабыть.
Всех поздравляем с Днем Победы,
Желаем всем нам в мире жить!

Доброе поздравление с 9 Мая ветеранам

***

С Днем Победы, с теплым маем
От души вас поздравляем!
Всем желаем долго жить,
Мирным небом дорожить!

Картинки и поздравление с 9 Мая
Картинки и поздравление с 9 Мая
Фото: Pixabay

Душевное поздравление с 9 Мая друзьям

***

Поздравляю с Днем Победы!
Пусть ваш дом обходят беды.
Мира, неба голубого,
Счастья чистого, большого!

Смотрите: День памяти и примирения Украины отмечает вместе с Европой

Торжественное поздравление в праздник 9 Мая

***

Спасибо, за гордое слово: "победа",
За то, что мы живы спасибо вдвойне!
В сердцах пусть живет и надежда и вера,
Пусть мир будет вечен на этой земле!

Поздравления с 9 Мая: открытки и смс
Поздравления с 9 Мая: открытки и смс
Фото: Pixabay

Лучшие пожелания в день 9 Мая

***

В День Победы вам желаю
Море жизненных побед,
Чтобы жизнь текла без края,
Без тоски, забот и бед!
Мира в небе и в домах,
Счастья, радости в сердцах!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс Лучшие военные фильмы к 9 Мая - подборка 5 фильмов о Второй мировой войне в преддверии 9 мая Киевляне несут цветы и фотографии к мемориалу Вечной славы: видео День памяти и примирения 2020: история и значение дня
фото праздники День победы 9 мая стихи поздравления картинки
Реклама

Новости партнеров

Как выглядели наложницы султана из
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни
Вчені виявили новий незрозумілий зв'язок між COVID-19 і курінням
Вчені виявили новий незрозумілий зв'язок між COVID-19 і курінням
Врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора и обидчику Пугачевой
Врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора и обидчику Пугачевой
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае

Популярные статьи

Вчера, 19:56Fun

Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс

Вчера, 19:25Афиша

Лучшие военные фильмы к 9 Мая – подборка

Вчера, 12:48Fun

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Вчера, 08:10Fun

Семейство нашло "сюрприз" в бананах из супермаркета: фото

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

ТОП-10 интересных фактов о Потапе в его день рождения

7 маяПсихология

Когда снятся вещие сны: сонник по дням недели

7 маяEvents

Полнолуние 7 мая: чем опасна Цветочная Луна, как себя вести и что нельзя делать

7 маяFood

Рецепт для пикника на даче: салат из редиса, яиц, салями и кукурузы

7 маяFun

Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с "капсулой времени": невероятные фото

7 маяFun

Удивленная отсутствием людей гусыня обустроила гнездо посреди вокзала: фото и видео

6 маяFood

С розмарином и чесноком: рецепт запеченной дорады на гриле

6 маяFun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

6 маяFun

День святого Юрия 2020: что нельзя делать

6 маяTravel

Отдых по новым правилам: когда Турция и Египет откроют туристический сезон

6 маяFun

Он не упал на Землю: разгадана тайна легендарного Тунгусского метеорита

6 маяFun

6 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
"Близько 80% легенів було уражено": Бабкіна дала перше інтерв'ю
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Высокий бисквит получается по этому рецепту
Высокий бисквит получается по этому рецепту
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Син Ротару розповів, куди зникла співачка
Син Ротару розповів, куди зникла співачка