Короткие поздравления с 9 Мая: стихи и смс

Поздравляем с 9 Мая: отправляйте близким лаконичные и короткие пожелания в стихах и смс

В праздник 9 Мая Сегодня.Lifestyle подготовил для вас добрые поздравления, короткие стихи и смс, эффектные картинки, которые вы можете отправить родным и близким с пожеланиями мира, добра и процветания.

Поздравления с 9 Мая: картинки, фото и стихи Фото: Pexels

Короткие поздравления с 9 Мая в стихах

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С Днем победы, славным и важным!

Вспомним павших в бою отважно,

Пожелаем друг другу счастья,

Мирных дней без войн и напастей!

С 9 Мая: стихи и картинки

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С Днем победы! С днем народным!

С днем защитника страны!

Мы мечтаем, чтобы в мире

Больше не было войны!

Поздравления с 9 Мая в смс

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Тебе желаю в День победы

Не ведать, что такое беды,

Всегда жить в мире и согласье,

Пусть воцарится в жизни счастье!

Поздравление с 9 Мая: картинки и стихи Фото: Pixabay

С 9 Мая: поздравления родным

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С 9 Мая, с Днем Победы!

Здоровья каждому без меры,

Добра и счастья, и любви,

Удачи, мира, теплоты.

Поздравление с 9 Мая открытки и пожелания

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Идут года, но славный подвиг

Нам никогда не позабыть.

Всех поздравляем с Днем Победы,

Желаем всем нам в мире жить!

Доброе поздравление с 9 Мая ветеранам

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С Днем Победы, с теплым маем

От души вас поздравляем!

Всем желаем долго жить,

Мирным небом дорожить!

Картинки и поздравление с 9 Мая Фото: Pixabay

Душевное поздравление с 9 Мая друзьям

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Поздравляю с Днем Победы!

Пусть ваш дом обходят беды.

Мира, неба голубого,

Счастья чистого, большого!

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Торжественное поздравление в праздник 9 Мая

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Спасибо, за гордое слово: "победа",

За то, что мы живы спасибо вдвойне!

В сердцах пусть живет и надежда и вера,

Пусть мир будет вечен на этой земле!

Поздравления с 9 Мая: открытки и смс Фото: Pixabay

Лучшие пожелания в день 9 Мая

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В День Победы вам желаю

Море жизненных побед,

Чтобы жизнь текла без края,

Без тоски, забот и бед!

Мира в небе и в домах,

Счастья, радости в сердцах!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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