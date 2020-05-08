Короткие поздравления с 9 Мая: стихи и смс
Поздравляем с 9 Мая: отправляйте близким лаконичные и короткие пожелания в стихах и смс
В праздник 9 Мая Сегодня.Lifestyle подготовил для вас добрые поздравления, короткие стихи и смс, эффектные картинки, которые вы можете отправить родным и близким с пожеланиями мира, добра и процветания.
Короткие поздравления с 9 Мая в стихах
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С Днем победы, славным и важным!
Вспомним павших в бою отважно,
Пожелаем друг другу счастья,
Мирных дней без войн и напастей!
С 9 Мая: стихи и картинки
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С Днем победы! С днем народным!
С днем защитника страны!
Мы мечтаем, чтобы в мире
Больше не было войны!
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Поздравления с 9 Мая в смс
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Тебе желаю в День победы
Не ведать, что такое беды,
Всегда жить в мире и согласье,
Пусть воцарится в жизни счастье!
С 9 Мая: поздравления родным
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С 9 Мая, с Днем Победы!
Здоровья каждому без меры,
Добра и счастья, и любви,
Удачи, мира, теплоты.
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Поздравление с 9 Мая открытки и пожелания
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Идут года, но славный подвиг
Нам никогда не позабыть.
Всех поздравляем с Днем Победы,
Желаем всем нам в мире жить!
Доброе поздравление с 9 Мая ветеранам
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С Днем Победы, с теплым маем
От души вас поздравляем!
Всем желаем долго жить,
Мирным небом дорожить!
Душевное поздравление с 9 Мая друзьям
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Поздравляю с Днем Победы!
Пусть ваш дом обходят беды.
Мира, неба голубого,
Счастья чистого, большого!
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Торжественное поздравление в праздник 9 Мая
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Спасибо, за гордое слово: "победа",
За то, что мы живы спасибо вдвойне!
В сердцах пусть живет и надежда и вера,
Пусть мир будет вечен на этой земле!
Лучшие пожелания в день 9 Мая
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В День Победы вам желаю
Море жизненных побед,
Чтобы жизнь текла без края,
Без тоски, забот и бед!
Мира в небе и в домах,
Счастья, радости в сердцах!
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