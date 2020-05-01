Короткие поздравления с майскими праздниками: стихи, картинки и смс

Поздравьте близких и друзей с майскими праздниками коротко и лаконично

Поздравляем с майскими праздниками! Пусть в этот весенний день сбудутся лучшие желания и заветные мечты! Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эффектные, короткие поздравления с 1 Мая в стихах и смс, которые вы можете отправить всем-всем родным, друзьям и близким людям.

Короткие поздравления и стихи с майскими праздниками Фото: Pexels

Короткие поздравления с майскими праздниками в стихах

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С 1 Мая! С Днем труда!

Пусть летит через года

Белый голубь в чистом небе,

И пребудет мир всегда!

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Добрые поздравления с Первомаем

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Поздравляю с Первомаем!

Счастья, радости, добра.

Пусть заветные желания

Исполняются всегда!

Поздравления и открытки с майскими праздниками Фото: bonnycards

Радостные пожелания на майские праздники в стихах

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С Днем труда спешу поздравить,

Пожелать здоровья, сил,

Чтобы каждый день удачу

Мир и радость приносил!

С майскими праздниками: короткое смс

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Пусть исполняет Первомай твои мечты:

Здоровья, мира, счастья, красоты!

Поздравления и открытки с майскими праздниками Фото: bonnycards

Цветущие поздравления с майскими праздниками

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В майский первый светлый день

Пусть в душе цветет сирень,

Распускается надежда,

Чтобы лучше жить, чем прежде.

Душевные поздравления с майскими праздниками в стихах

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Поздравляю с Первомаем

И от всей души желаю

Пусть твой труд подарит всходы

И растут твои доходы!

Короткие стихи и картинки с майскими праздниками Фото: Pexels

Лаконичные поздравления с 1 Мая

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С Днем труда я поздравляю,

И тебе я пожелаю,

Больше отдыха, добра,

И весеннего тепла!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Весенние поздравления с майскими праздниками

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Желаю в день весенний этот

Добром и счастьем быть согретым,

В трудах любых – сил и успеха,

А в жизни – радости и смеха.

Эффектные фото на 1 Мая Фото: Pexels

Смс на майские праздники

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С Первомаем, с днем прекрасным!

Доброты, здоровья, мира, счастья!

Чудесные поздравления с майскими праздниками в стихах

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Первый день мая – праздник чудесный,

Радостный, добрый и просто прелестный,

В нем счастья и сил для труда я желаю,

С теплом и любовью тебя поздравляю!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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