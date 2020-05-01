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Короткие поздравления с майскими праздниками: стихи, картинки и смс

Поздравьте близких и друзей с майскими праздниками коротко и лаконично

Ольга Козачок
Сегодня, 11:51

Поздравляем с майскими праздниками! Пусть в этот весенний день сбудутся лучшие желания и заветные мечты! Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эффектные, короткие поздравления с 1 Мая в стихах и смс, которые вы можете отправить всем-всем родным, друзьям и близким людям.

Короткие поздравления и стихи с майскими праздниками
Короткие поздравления и стихи с майскими праздниками
Фото: Pexels

Короткие поздравления с майскими праздниками в стихах

***

С 1 Мая! С Днем труда!
Пусть летит через года
Белый голубь в чистом небе,
И пребудет мир всегда!

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Добрые поздравления с Первомаем

***

Поздравляю с Первомаем!
Счастья, радости, добра.
Пусть заветные желания
Исполняются всегда!

Поздравления и открытки с майскими праздниками
Поздравления и открытки с майскими праздниками
Фото: bonnycards

Радостные пожелания на майские праздники в стихах

***

С Днем труда спешу поздравить,
Пожелать здоровья, сил,
Чтобы каждый день удачу
Мир и радость приносил!

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С майскими праздниками: короткое смс

***

Пусть исполняет Первомай твои мечты:
Здоровья, мира, счастья, красоты!

Поздравления и открытки с майскими праздниками
Поздравления и открытки с майскими праздниками
Фото: bonnycards

Цветущие поздравления с майскими праздниками

***

В майский первый светлый день
Пусть в душе цветет сирень,
Распускается надежда,
Чтобы лучше жить, чем прежде.

Душевные поздравления с майскими праздниками в стихах

***

Поздравляю с Первомаем
И от всей души желаю
Пусть твой труд подарит всходы
И растут твои доходы!

Короткие стихи и картинки с майскими праздниками
Короткие стихи и картинки с майскими праздниками
Фото: Pexels

Лаконичные поздравления с 1 Мая

***

С Днем труда я поздравляю,
И тебе я пожелаю,
Больше отдыха, добра,
И весеннего тепла!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Весенние поздравления с майскими праздниками

***

Желаю в день весенний этот
Добром и счастьем быть согретым,
В трудах любых – сил и успеха,
А в жизни – радости и смеха.

Эффектные фото на 1 Мая
Эффектные фото на 1 Мая
Фото: Pexels

Смс на майские праздники

***

С Первомаем, с днем прекрасным!
Доброты, здоровья, мира, счастья!

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Поздравления с майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

Чудесные поздравления с майскими праздниками в стихах

***

Первый день мая – праздник чудесный,
Радостный, добрый и просто прелестный,
В нем счастья и сил для труда я желаю,
С теплом и любовью тебя поздравляю!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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