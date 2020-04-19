Короткие поздравления с Пасхой: красивые пожелания, стихи и смс

Поздравьте друзей с праздником светлой Пасхи 2020: короткие и лаконичные стихи

В самый главный церковный праздник Воскресения Христова, который настал сегодня, 19 апреля, не забудьте поздравить всех своих друзей, подруг, коллег и просто знакомых людей. И хоть вы не сможете сделать это лично, вам помогут соцсети, интернет, неутомимая техника и верные гаджеты. А чтобы все успеть никого не пропустить, Сегодня.Lifestyle собрали для вас короткие, лаконичные и милые поздравления с Пасхой в стихах и смс. Обязательно отправьте лучшие поздравления со светлой Пасхой с пожеланиями здоровья, мира, любви, процветания и поднимите настроение близким.

Поздравления с Пасхой Фото: Depositphotos

Короткие поздравления с Пасхой 2020 в стихах

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Желаем в жизни Божьей благодати,

Здоровья, света, мира и добра!

Творите, помогайте, созидайте,

В день Пасхи пусть звонят колокола!

Лаконичные поздравления на Пасху друзьям

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Святое Воскресение пришло!

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра!

Полна тепла, надежды и добра!

Смс поздравления с Христовым Воскресеньем

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Сердечно поздравляем вас

С Пасхальным Воскресением!

Пусть светлым будет каждый час

И сладким – разговение!

Картинки с праздником Пасхи Фото: Pixabay

Христос Воскрес: поздравления в стихах близким

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Христос Воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта,

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда!

Красивые поздравления и картинки с Пасхой Фото: Pixabay

Пасха 2020: короткие поздравления с праздником

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Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес,

Счастливыми будьте –

Христос наш Воскрес!

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

С праздником Пасхи – лучшие пожелания

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Со Светлой Пасхой поздравляю,

Любви и радости желаю,

Пусть будет на душе тепло,

А в доме – счастье и добро.

Добрые пожелания и картинки на Пасху Фото: Pixabay

Поздравления с Пасхой: короткие смс

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Пусть день Святого воскресения

Благие вести принесет!

Очистит душу и согреет,

От всех ненастий мир спасет!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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