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Короткие поздравления с Пасхой: красивые пожелания, стихи и смс

Поздравьте друзей с праздником светлой Пасхи 2020: короткие и лаконичные стихи

Ольга Козачок
Сегодня, 04:15

В самый главный церковный праздник Воскресения Христова, который настал сегодня, 19 апреля, не забудьте поздравить всех своих друзей, подруг, коллег и просто знакомых людей. И хоть вы не сможете сделать это лично, вам помогут соцсети, интернет, неутомимая техника и верные гаджеты. А чтобы все успеть никого не пропустить, Сегодня.Lifestyle собрали для вас короткие, лаконичные и милые поздравления с Пасхой в стихах и смс. Обязательно отправьте лучшие поздравления со светлой Пасхой с пожеланиями здоровья, мира, любви, процветания и поднимите настроение близким.

Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой
Фото: Depositphotos

Короткие поздравления с Пасхой 2020 в стихах

***

Желаем в жизни Божьей благодати,
Здоровья, света, мира и добра!
Творите, помогайте, созидайте,
В день Пасхи пусть звонят колокола!

Лаконичные поздравления на Пасху друзьям

***

Святое Воскресение пришло!
Как на душе спокойно и светло!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
Полна тепла, надежды и добра!

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Смс поздравления с Христовым Воскресеньем

***

Сердечно поздравляем вас
С Пасхальным Воскресением!
Пусть светлым будет каждый час
И сладким – разговение!

Картинки с праздником Пасхи
Картинки с праздником Пасхи
Фото: Pixabay

Христос Воскрес: поздравления в стихах близким

***

Христос Воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта,
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда!

Красивые поздравления и картинки с Пасхой
Красивые поздравления и картинки с Пасхой
Фото: Pixabay

Пасха 2020: короткие поздравления с праздником

***

Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес,
Счастливыми будьте –
Христос наш Воскрес!

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

С праздником Пасхи – лучшие пожелания

***

Со Светлой Пасхой поздравляю,
Любви и радости желаю,
Пусть будет на душе тепло,
А в доме – счастье и добро.

Добрые пожелания и картинки на Пасху
Добрые пожелания и картинки на Пасху
Фото: Pixabay

Поздравления с Пасхой: короткие смс

***

Пусть день Святого воскресения
Благие вести принесет!
Очистит душу и согреет,
От всех ненастий мир спасет!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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