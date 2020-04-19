Короткие поздравления с Пасхой: красивые пожелания, стихи и смс
Поздравьте друзей с праздником светлой Пасхи 2020: короткие и лаконичные стихи
В самый главный церковный праздник Воскресения Христова, который настал сегодня, 19 апреля, не забудьте поздравить всех своих друзей, подруг, коллег и просто знакомых людей. И хоть вы не сможете сделать это лично, вам помогут соцсети, интернет, неутомимая техника и верные гаджеты. А чтобы все успеть никого не пропустить, Сегодня.Lifestyle собрали для вас короткие, лаконичные и милые поздравления с Пасхой в стихах и смс. Обязательно отправьте лучшие поздравления со светлой Пасхой с пожеланиями здоровья, мира, любви, процветания и поднимите настроение близким.
Короткие поздравления с Пасхой 2020 в стихах
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Желаем в жизни Божьей благодати,
Здоровья, света, мира и добра!
Творите, помогайте, созидайте,
В день Пасхи пусть звонят колокола!
Лаконичные поздравления на Пасху друзьям
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Святое Воскресение пришло!
Как на душе спокойно и светло!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
Полна тепла, надежды и добра!
Смс поздравления с Христовым Воскресеньем
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Сердечно поздравляем вас
С Пасхальным Воскресением!
Пусть светлым будет каждый час
И сладким – разговение!
Христос Воскрес: поздравления в стихах близким
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Христос Воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта,
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда!
Пасха 2020: короткие поздравления с праздником
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Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес,
Счастливыми будьте –
Христос наш Воскрес!
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С праздником Пасхи – лучшие пожелания
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Со Светлой Пасхой поздравляю,
Любви и радости желаю,
Пусть будет на душе тепло,
А в доме – счастье и добро.
Поздравления с Пасхой: короткие смс
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Пусть день Святого воскресения
Благие вести принесет!
Очистит душу и согреет,
От всех ненастий мир спасет!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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