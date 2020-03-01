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Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе

Сегодня Прощеное воскресенье 2020: как поздравить близких с Прощеным днем

Ольга Козачок
Сегодня, 07:00

Сегодня, 1 марта, завершается Масленица 2020 и наступает особенный праздник – Прощеное воскресенье. В этот день очень важно искренне попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть вольно или случайно, а также ответить на просьбы окружающих и простить все принесенные вам обиды.

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А еще обязательно поздравьте всех своих друзей и родных с этим светлым праздником. Сегодня.Lifestyle приготовил для вас красивые короткие и лаконичные поздравления с Прощеным воскресеньем в прозе, смс и стихах, которые вы можете отправить близким людям.

Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем
Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем
Фото: Pexels

Короткие поздравления в Прощеное воскресенье

***

Скажу с огромным вдохновеньем:
Всех вас – с Прощеным воскресеньем!
Мои ошибки мне простите
И зла ни капли не держите!

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Короткие пожелания в Прощеное воскресенье 2020 своими словами

***

В этот праздничный Прощеный день прошу меня за все простить! Пусть все обиды, ссоры, неприятные слова, ошибки и недоразумения останутся в прошлом! И да простит Вас Бог!

Прощеное воскресенье 2020: картинки и пожелания
Прощеное воскресенье 2020: картинки и пожелания
Фото: Pexels

Добрые поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах

***

Всем в это воскресение
Господь велел прощать,
Творить добро и светом
Жизнь нашу освещать.

И если вдруг обидеть
Случилось мне тебя,
То искренне скажу я:
Прости, прости меня!

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Прощеное воскресенье: смс

***

Сегодня день такой особый –
Спасенья и терпения,
Сегодня светлый день без злобы –
С Прощеным воскресением!

Короткие поздравления с Прощеным днем в прозе

***

Как много значит слово "прости", сказанное от чистого сердца! Я хочу попросить у тебя прощение за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть плохое останется позади, а лучшее не заставит себя ждать.

Пожелания и картинки в Прощеное воскресенье
Пожелания и картинки в Прощеное воскресенье
Фото: Pexels

Красивые стихи на Прощеное воскресенье

***

С прощеным воскресеньем!
За все меня простите,
Ни зла, ни боли, ни обид
На сердце не держите!

Прощеное воскресенье: поздравления короткие

***

С Прощеным днем сердечно поздравляю,
От всей души прощения прошу,
Лишь доброго я вам всегда желаю
И вас за все обидное прощу.

Стихи и картинки на Прощеное воскресенье
Стихи и картинки на Прощеное воскресенье
Фото: Pexels

Лаконичные поздравления с Прощеным воскресеньем

***

Пусть воскресенье это будет в радость,
И в доме вашем будет мир царить,
Нет ничего приятнее и краше,
Чем от души прощение дарить!

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Милое поздравление с Прощеным воскресеньем в прозе

***

В Прощеное воскресенье хочу попросить у тебя прощения за все обиды и недоразумения. Пусть твое сердце всегда будет добрым и чутким, а душа открытой и искренней!

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине.

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