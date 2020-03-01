Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе

Сегодня Прощеное воскресенье 2020: как поздравить близких с Прощеным днем

Сегодня, 1 марта, завершается Масленица 2020 и наступает особенный праздник – Прощеное воскресенье. В этот день очень важно искренне попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть вольно или случайно, а также ответить на просьбы окружающих и простить все принесенные вам обиды.

А еще обязательно поздравьте всех своих друзей и родных с этим светлым праздником. Сегодня.Lifestyle приготовил для вас красивые короткие и лаконичные поздравления с Прощеным воскресеньем в прозе, смс и стихах, которые вы можете отправить близким людям.

Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем Фото: Pexels

Короткие поздравления в Прощеное воскресенье

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Скажу с огромным вдохновеньем:

Всех вас – с Прощеным воскресеньем!

Мои ошибки мне простите

И зла ни капли не держите!

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Короткие пожелания в Прощеное воскресенье 2020 своими словами

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В этот праздничный Прощеный день прошу меня за все простить! Пусть все обиды, ссоры, неприятные слова, ошибки и недоразумения останутся в прошлом! И да простит Вас Бог!

Прощеное воскресенье 2020: картинки и пожелания Фото: Pexels

Добрые поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах

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Всем в это воскресение

Господь велел прощать,

Творить добро и светом

Жизнь нашу освещать.



И если вдруг обидеть

Случилось мне тебя,

То искренне скажу я:

Прости, прости меня!

Прощеное воскресенье: смс

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Сегодня день такой особый –

Спасенья и терпения,

Сегодня светлый день без злобы –

С Прощеным воскресением!

Короткие поздравления с Прощеным днем в прозе

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Как много значит слово "прости", сказанное от чистого сердца! Я хочу попросить у тебя прощение за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть плохое останется позади, а лучшее не заставит себя ждать.

Пожелания и картинки в Прощеное воскресенье Фото: Pexels

Красивые стихи на Прощеное воскресенье

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С прощеным воскресеньем!

За все меня простите,

Ни зла, ни боли, ни обид

На сердце не держите!

Прощеное воскресенье: поздравления короткие

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С Прощеным днем сердечно поздравляю,

От всей души прощения прошу,

Лишь доброго я вам всегда желаю

И вас за все обидное прощу.



Стихи и картинки на Прощеное воскресенье Фото: Pexels

Лаконичные поздравления с Прощеным воскресеньем

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Пусть воскресенье это будет в радость,

И в доме вашем будет мир царить,

Нет ничего приятнее и краше,

Чем от души прощение дарить!

Милое поздравление с Прощеным воскресеньем в прозе

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В Прощеное воскресенье хочу попросить у тебя прощения за все обиды и недоразумения. Пусть твое сердце всегда будет добрым и чутким, а душа открытой и искренней!

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине.

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