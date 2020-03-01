Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе
Сегодня Прощеное воскресенье 2020: как поздравить близких с Прощеным днем
Сегодня, 1 марта, завершается Масленица 2020 и наступает особенный праздник – Прощеное воскресенье. В этот день очень важно искренне попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть вольно или случайно, а также ответить на просьбы окружающих и простить все принесенные вам обиды.
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А еще обязательно поздравьте всех своих друзей и родных с этим светлым праздником. Сегодня.Lifestyle приготовил для вас красивые короткие и лаконичные поздравления с Прощеным воскресеньем в прозе, смс и стихах, которые вы можете отправить близким людям.
Короткие поздравления в Прощеное воскресенье
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Скажу с огромным вдохновеньем:
Всех вас – с Прощеным воскресеньем!
Мои ошибки мне простите
И зла ни капли не держите!
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Короткие пожелания в Прощеное воскресенье 2020 своими словами
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В этот праздничный Прощеный день прошу меня за все простить! Пусть все обиды, ссоры, неприятные слова, ошибки и недоразумения останутся в прошлом! И да простит Вас Бог!
Добрые поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах
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Всем в это воскресение
Господь велел прощать,
Творить добро и светом
Жизнь нашу освещать.
И если вдруг обидеть
Случилось мне тебя,
То искренне скажу я:
Прости, прости меня!
Прощеное воскресенье: смс
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Сегодня день такой особый –
Спасенья и терпения,
Сегодня светлый день без злобы –
С Прощеным воскресением!
Короткие поздравления с Прощеным днем в прозе
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Как много значит слово "прости", сказанное от чистого сердца! Я хочу попросить у тебя прощение за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть плохое останется позади, а лучшее не заставит себя ждать.
Красивые стихи на Прощеное воскресенье
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С прощеным воскресеньем!
За все меня простите,
Ни зла, ни боли, ни обид
На сердце не держите!
Прощеное воскресенье: поздравления короткие
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С Прощеным днем сердечно поздравляю,
От всей души прощения прошу,
Лишь доброго я вам всегда желаю
И вас за все обидное прощу.
Лаконичные поздравления с Прощеным воскресеньем
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Пусть воскресенье это будет в радость,
И в доме вашем будет мир царить,
Нет ничего приятнее и краше,
Чем от души прощение дарить!
Милое поздравление с Прощеным воскресеньем в прозе
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В Прощеное воскресенье хочу попросить у тебя прощения за все обиды и недоразумения. Пусть твое сердце всегда будет добрым и чутким, а душа открытой и искренней!
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