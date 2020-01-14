Красивые открытки и картинки со Старым Новым годом 2020

Вдохновляйтесь интересной подборкой поздравлений со Старым Новым годом

Со Старым Новым годом 2020 Фото: Bipbap

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год 2020. Поздравьте родных, близких и коллег с помощью коротких поздравлений, смс, а также красивых открыток. Сегодня.Lifestyle подготовили лучшую подборку прикольных картинок со Старым Новым годом.

Открытки со Старым Новым годом 2020 Фото: 100cards.ru Открытки со Старым Новым годом 2020 Фото: 100cards.ru Открытки со Старым Новым годом 2020 Фото: 100cards.ru Открытки со Старым Новым годом 2020 Фото: 100cards.ru Открытки со Старым Новым годом 2020 Фото: 100cards.ru 1/5

Короткие поздравления со Старым Новым годом 2020

***

Только Новый год прошел,

Старый Новый подошел.

Пусть он мимо не проходит,

В гости в каждый дом заходит

И несет с собой добро,

Чтоб весь год во всем везло!

***

Пусть хранит вас птица счастья

От печалей и невзгод,

Мира и добра желаю

Я вам в старый Новый год!

***

Новый год встречаем мы

По второму кругу,

В Старый Новый год желаем

Счастья вновь друг другу.

Прикольные картинки со Старым Новым годом 2020 Фото: Bipbap Прикольные картинки со Старым Новым годом 2020 Фото: Bipbap Прикольные картинки со Старым Новым годом 2020 Фото: Bipbap Прикольные картинки со Старым Новым годом 2020 Фото: Bipbap Прикольные картинки со Старым Новым годом 2020 Фото: Bipbap 1/5

Прикольные и шуточные поздравления со Старым Новым годом

Желаю в Старый Новый год

Икоркой мазать бутерброд

Не раз в году, а каждый день.

Пускай не одолеет лень,

Поменьше спи, бодрее будь,

Еще успеешь отдохнуть.

***

Как его не провожай,

Он вернется в этот вечер,

На дорожку выпить чай,

Или что-нибудь покрепче.



Добрый Старый Новый год

Все желания исполнит,

Море счастья принесет,

Чудесами жизнь наполнит!

***

Проводили Новый год,

Встретим теперь старый,

Пусть удачи принесёт,

Будет светлый, ярый.



Пусть не обижает вас,

А приносит солнца свет,

Станет радужный окрас,

Будет дом всегда согрет!

Поздравления со Старым Новым годом 2020 Фото: Bipbap

Смс поздравления короткие со Старым Новым годом 2020

Новый год уже миновал, уступив место "старому". Продолжаем посылать вам поздравления сказочного счастья, богатырского здоровья и неутомимой удачливости!

***

Поздравляю со Старым Новым Годом! Желаю в следующий год перенести с собой все хорошее, что было в старом году.

***

В этот Старый Новый Год хочется пожелать побольше радости и позитива, верных друзей, семейного тепла и уюта. И пусть в новом году все будет намного ярче, чем в старом.

***

Пусть старый Новый год исполнит то, что не смог молодой. А благодаря своей мудрости и опыту, еще и удвоит все твои желания!

Напомним, ранее мы подготовили подборку лучших посевалок на Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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