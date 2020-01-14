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Красивые открытки и картинки со Старым Новым годом 2020

Вдохновляйтесь интересной подборкой поздравлений со Старым Новым годом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:37
Со Старым Новым годом 2020
Со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год 2020. Поздравьте родных, близких и коллег с помощью коротких поздравлений, смс, а также красивых открыток. Сегодня.Lifestyle подготовили лучшую подборку прикольных картинок со Старым Новым годом.

Открытки со Старым Новым годом 2020
Фото: 100cards.ru
Открытки со Старым Новым годом 2020
Фото: 100cards.ru
Открытки со Старым Новым годом 2020
Фото: 100cards.ru
Открытки со Старым Новым годом 2020
Фото: 100cards.ru
Открытки со Старым Новым годом 2020
Фото: 100cards.ru
1/5

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Короткие поздравления со Старым Новым годом 2020

***

Только Новый год прошел,
Старый Новый подошел.
Пусть он мимо не проходит,
В гости в каждый дом заходит
И несет с собой добро,
Чтоб весь год во всем везло!

***

Пусть хранит вас птица счастья
От печалей и невзгод,
Мира и добра желаю
Я вам в старый Новый год!

***

Новый год встречаем мы
По второму кругу,
В Старый Новый год желаем
Счастья вновь друг другу.

Прикольные картинки со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap
Прикольные картинки со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap
Прикольные картинки со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap
Прикольные картинки со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap
Прикольные картинки со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap
1/5

Прикольные и шуточные поздравления со Старым Новым годом

Желаю в Старый Новый год
Икоркой мазать бутерброд
Не раз в году, а каждый день.
Пускай не одолеет лень,
Поменьше спи, бодрее будь,
Еще успеешь отдохнуть.

***

Как его не провожай,
Он вернется в этот вечер,
На дорожку выпить чай,
Или что-нибудь покрепче.

Добрый Старый Новый год
Все желания исполнит,
Море счастья принесет,
Чудесами жизнь наполнит!

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***

Проводили Новый год,
Встретим теперь старый,
Пусть удачи принесёт,
Будет светлый, ярый.

Пусть не обижает вас,
А приносит солнца свет,
Станет радужный окрас,
Будет дом всегда согрет!

Поздравления со Старым Новым годом 2020
Поздравления со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap

Смс поздравления короткие со Старым Новым годом 2020

Новый год уже миновал, уступив место "старому". Продолжаем посылать вам поздравления сказочного счастья, богатырского здоровья и неутомимой удачливости!

***

Поздравляю со Старым Новым Годом! Желаю в следующий год перенести с собой все хорошее, что было в старом году.

***

В этот Старый Новый Год хочется пожелать побольше радости и позитива, верных друзей, семейного тепла и уюта. И пусть в новом году все будет намного ярче, чем в старом.

***

Пусть старый Новый год исполнит то, что не смог молодой. А благодаря своей мудрости и опыту, еще и удвоит все твои желания!

Напомним, ранее мы подготовили подборку лучших посевалок на Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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