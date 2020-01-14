Красивые открытки и картинки со Старым Новым годом 2020
Вдохновляйтесь интересной подборкой поздравлений со Старым Новым годом
В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год 2020. Поздравьте родных, близких и коллег с помощью коротких поздравлений, смс, а также красивых открыток. Сегодня.Lifestyle подготовили лучшую подборку прикольных картинок со Старым Новым годом.
Короткие поздравления со Старым Новым годом 2020
***
Только Новый год прошел,
Старый Новый подошел.
Пусть он мимо не проходит,
В гости в каждый дом заходит
И несет с собой добро,
Чтоб весь год во всем везло!
***
Пусть хранит вас птица счастья
От печалей и невзгод,
Мира и добра желаю
Я вам в старый Новый год!
***
Новый год встречаем мы
По второму кругу,
В Старый Новый год желаем
Счастья вновь друг другу.
Прикольные и шуточные поздравления со Старым Новым годом
Желаю в Старый Новый год
Икоркой мазать бутерброд
Не раз в году, а каждый день.
Пускай не одолеет лень,
Поменьше спи, бодрее будь,
Еще успеешь отдохнуть.
***
Как его не провожай,
Он вернется в этот вечер,
На дорожку выпить чай,
Или что-нибудь покрепче.
Добрый Старый Новый год
Все желания исполнит,
Море счастья принесет,
Чудесами жизнь наполнит!
***
Проводили Новый год,
Встретим теперь старый,
Пусть удачи принесёт,
Будет светлый, ярый.
Пусть не обижает вас,
А приносит солнца свет,
Станет радужный окрас,
Будет дом всегда согрет!
Смс поздравления короткие со Старым Новым годом 2020
Новый год уже миновал, уступив место "старому". Продолжаем посылать вам поздравления сказочного счастья, богатырского здоровья и неутомимой удачливости!
***
Поздравляю со Старым Новым Годом! Желаю в следующий год перенести с собой все хорошее, что было в старом году.
***
В этот Старый Новый Год хочется пожелать побольше радости и позитива, верных друзей, семейного тепла и уюта. И пусть в новом году все будет намного ярче, чем в старом.
***
Пусть старый Новый год исполнит то, что не смог молодой. А благодаря своей мудрости и опыту, еще и удвоит все твои желания!
Напомним, ранее мы подготовили подборку лучших посевалок на Новый год 2020.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.