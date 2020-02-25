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Красивые открытки с праздником Иверской иконы Божьей Матери

Отправляйте красивые поздравительные открытки и картинки с праздником Иверской иконы Божьей Матери 25 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:10

Сегодня, 25 февраля, православные чествуют чудотворную Иверскую икону Божьей Матери. Не забудьте отправить родным и друзьям поздравительные открытки и красивые картинки, а также теплые слова пожеланий в этот праздник.

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Иверская икона Божией Матери 2020: картинки и поздравления
Иверская икона Божией Матери 2020: картинки и поздравления
Фото: Depositphotos

День Иверской иконы Божьей Матери – красивые пожелания

***

Пусть Божьей благодатью дом,
Наполнит этот светлый праздник,
Сердца пусть греются добром,
Что нам всем дарит Божья Матерь!

Поздравительные картинки и величание Иверской иконы Божьей Матери
Поздравительные картинки и величание Иверской иконы Божьей Матери
Фото: sunbouquet

Душевные поздравления в прозе с днем Иверской иконы Божьей Матери

***

Пусть Иверская икона Божьей Матери принесет в твой дом мир, защиту, достаток и огромное счастье! Я желаю тебе крепкого здоровья, гармонии, добра, светлых чувств и неиссякаемой любви!

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Поздравления и картинки с праздником Иверской иконы Божьей Матери
Поздравления и картинки с праздником Иверской иконы Божьей Матери
Фото: sunbouquet

Иверская икона Божьей Матери – короткие смс

***

Пусть Божья Матерь вас хранит,
И в этот праздник, и всегда!
Пусть на добро благословит
И не оставит никогда!

Лучшие открытки и картинки в день Иверской иконы Божьей Матери
Лучшие открытки и картинки в день Иверской иконы Божьей Матери
Фото: bonnycards

Иверской иконы Божьей Матери – радостные поздравления в стихах

***

Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От бед и горя сохранит ваш дом,
Преодолеть преграды помогает
И будет вам помощницей во всем.

Открытка с праздником Иверской иконы Божьей Матери
Открытка с праздником Иверской иконы Божьей Матери
Фото: Pixabay

Добрые пожелания в праздник Иверской иконы Божьей Матери

***

Поздравляю с Иверской иконой Пресвятой Богородицы! В этот праздник почитаемой чудотворной иконы Божьей Матери хочется пожелать всем мира и спокойствия, взаимопонимания и душевного равновесия, гармонии и стойкости духа!

Смотрите видео об одной из древнейших церквей Киева – Кирилловской церкви:

Напомним, ранее мы публиковали яркие картинки, открытки и поздравления с Масленицей.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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