Красивые открытки с праздником Иверской иконы Божьей Матери

Отправляйте красивые поздравительные открытки и картинки с праздником Иверской иконы Божьей Матери 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, православные чествуют чудотворную Иверскую икону Божьей Матери. Не забудьте отправить родным и друзьям поздравительные открытки и красивые картинки, а также теплые слова пожеланий в этот праздник.

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Иверская икона Божией Матери 2020: картинки и поздравления Фото: Depositphotos

День Иверской иконы Божьей Матери – красивые пожелания

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Пусть Божьей благодатью дом,

Наполнит этот светлый праздник,

Сердца пусть греются добром,

Что нам всем дарит Божья Матерь!

Поздравительные картинки и величание Иверской иконы Божьей Матери Фото: sunbouquet

Душевные поздравления в прозе с днем Иверской иконы Божьей Матери

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Пусть Иверская икона Божьей Матери принесет в твой дом мир, защиту, достаток и огромное счастье! Я желаю тебе крепкого здоровья, гармонии, добра, светлых чувств и неиссякаемой любви!

Поздравления и картинки с праздником Иверской иконы Божьей Матери Фото: sunbouquet

Иверская икона Божьей Матери – короткие смс

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Пусть Божья Матерь вас хранит,

И в этот праздник, и всегда!

Пусть на добро благословит

И не оставит никогда!



Лучшие открытки и картинки в день Иверской иконы Божьей Матери Фото: bonnycards

Иверской иконы Божьей Матери – радостные поздравления в стихах

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Пусть Божья Матерь вас оберегает,

От бед и горя сохранит ваш дом,

Преодолеть преграды помогает

И будет вам помощницей во всем.

Открытка с праздником Иверской иконы Божьей Матери Фото: Pixabay

Добрые пожелания в праздник Иверской иконы Божьей Матери

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Поздравляю с Иверской иконой Пресвятой Богородицы! В этот праздник почитаемой чудотворной иконы Божьей Матери хочется пожелать всем мира и спокойствия, взаимопонимания и душевного равновесия, гармонии и стойкости духа!

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