Красивые открытки с праздником Иверской иконы Божьей Матери
Отправляйте красивые поздравительные открытки и картинки с праздником Иверской иконы Божьей Матери 25 февраля
Сегодня, 25 февраля, православные чествуют чудотворную Иверскую икону Божьей Матери. Не забудьте отправить родным и друзьям поздравительные открытки и красивые картинки, а также теплые слова пожеланий в этот праздник.
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День Иверской иконы Божьей Матери – красивые пожелания
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Пусть Божьей благодатью дом,
Наполнит этот светлый праздник,
Сердца пусть греются добром,
Что нам всем дарит Божья Матерь!
Душевные поздравления в прозе с днем Иверской иконы Божьей Матери
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Пусть Иверская икона Божьей Матери принесет в твой дом мир, защиту, достаток и огромное счастье! Я желаю тебе крепкого здоровья, гармонии, добра, светлых чувств и неиссякаемой любви!
Иверская икона Божьей Матери – короткие смс
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Пусть Божья Матерь вас хранит,
И в этот праздник, и всегда!
Пусть на добро благословит
И не оставит никогда!
Иверской иконы Божьей Матери – радостные поздравления в стихах
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Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От бед и горя сохранит ваш дом,
Преодолеть преграды помогает
И будет вам помощницей во всем.
Добрые пожелания в праздник Иверской иконы Божьей Матери
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Поздравляю с Иверской иконой Пресвятой Богородицы! В этот праздник почитаемой чудотворной иконы Божьей Матери хочется пожелать всем мира и спокойствия, взаимопонимания и душевного равновесия, гармонии и стойкости духа!
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