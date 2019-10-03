Красивые поздравления с Днем учителя от учеников в прозе и стихах

Поздравьте с Днем учителя любимых преподавателей и адресуйте им лучшие пожелания

Поздравления с Днем учителя от учеников Фото: Depositphotos

Отправляйте всем педагогам самые красивые, добрые, радостные и прикольные поздравления в День учителя, который в школах отмечается уже в эту пятницу, 4 октября. Не забудьте поздравить с профессиональным праздником любимых учителей. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем учителя от учеников в прозе и стихах.

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Душевное поздравление с Днем учителя от класса

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Сегодня День учителя!

Все мы, наш дружный класс,

Хотим сказать решительно:

Мы поздравляем вас!



Пусть иногда небрежно

Мы выполняем что-то,

Но знаем мы, конечно,

Трудна ваша работа.



Мы ценим вас и любим,

И знайте: будет прок,

И мы не позабудем

Ваш ни один урок!

Поздравления с Днем учителя: картинки и пожелания Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с днем учителя в стихах

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Поспешим сейчас поздравить

С Днем учителя мы вас!

Благодарны вам сердечно,

Что вы учите всех нас.



Вы нам знания даете,

Помогаете всегда.

Мы желаем вам здоровья,

Мира, счастья и добра.



Пусть печали и невзгоды

Вас обходят стороной.

А все лучшее приходит

Поскорее к вам домой.

Милые поздравления с Днем учителя своими словами

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Дорогой наш классный руководитель! От всего нашего дружного класса поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо вам за ваше терпение, заботу, любовь и стремление вложить в нас знания! Спасибо вам за вашу доброту и понимание, за отданное нам свободное время! В этот праздничный день мы желаем вам никогда не болеть, всегда оставаться такой же веселой, искрометной, самой молодой и красивой! Пусть невзгоды обходят вас стороной. Пускай всегда исполняются мечты и восстановятся все нервные клетки!

С Днем учителя! Фото: Pixabay

Поздравления с днем учителя короткие

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С Днем учителя всем классом

Мы поздравить вас спешим,

Добрых дней, погоды ясной

Пожелаем от души.



Процветанья, уваженья,

Плодотворного труда

И, конечно, настроенья

Лучезарного всегда!

Душевное поздравление учителю от учеников

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С днем учителя сейчас

Поздравляет вас наш класс,

И желает вам успехов,

В жизни радости и смеха!



Ни волнений, ни забот,

Пусть успешным будет год,

Пусть работа увлекает,

А идеи вдохновляют!



И в работе, и в семье,

Быть всегда вам на коне,

Вам здоровья и любви,

Исполнения мечты!

Поздравления с днем учителя: открытки и стихи Фото: Pixabay

Красивые слова для учителя от учеников в прозе

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От лица всех учеников нашего класса поздравляем вас с праздником – с Днем учителя! Желаем большого творческого вдохновения! Взаимопонимания и терпения с нами, достижений и прекрасных впечатлений от учебного процесса! Вы как наша вторая мама, наша опора, поддержка и проводник во взрослую жизнь. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете!

Поздравления с днем учителя прикольные

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Наш учитель, вам – терпенья,

Сил, здоровья и добра!

Пусть стальными будут нервы,

Будет пусть рука тверда!

Ранее мы рассказывали, как выбрать небанальный и оригинальный букет на День учителя.

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