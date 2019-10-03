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Красивые поздравления с Днем учителя от учеников в прозе и стихах

Поздравьте с Днем учителя любимых преподавателей и адресуйте им лучшие пожелания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:14
Поздравления с Днем учителя от учеников
Поздравления с Днем учителя от учеников
Фото: Depositphotos

Отправляйте всем педагогам самые красивые, добрые, радостные и прикольные поздравления в День учителя, который в школах отмечается уже в эту пятницу, 4 октября. Не забудьте поздравить с профессиональным праздником любимых учителей. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем учителя от учеников в прозе и стихах.

Смотрите видео, как тайский учитель английского языка превращает уроки в шоу:

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Душевное поздравление с Днем учителя от класса

***

Сегодня День учителя!
Все мы, наш дружный класс,
Хотим сказать решительно:
Мы поздравляем вас!

Пусть иногда небрежно
Мы выполняем что-то,
Но знаем мы, конечно,
Трудна ваша работа.

Мы ценим вас и любим,
И знайте: будет прок,
И мы не позабудем
Ваш ни один урок!

Поздравления с Днем учителя: картинки и пожелания
Поздравления с Днем учителя: картинки и пожелания
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с днем учителя в стихах

***

Поспешим сейчас поздравить
С Днем учителя мы вас!
Благодарны вам сердечно,
Что вы учите всех нас.

Вы нам знания даете,
Помогаете всегда.
Мы желаем вам здоровья,
Мира, счастья и добра.

Пусть печали и невзгоды
Вас обходят стороной.
А все лучшее приходит
Поскорее к вам домой.

Милые поздравления с Днем учителя своими словами

***

Дорогой наш классный руководитель! От всего нашего дружного класса поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо вам за ваше терпение, заботу, любовь и стремление вложить в нас знания! Спасибо вам за вашу доброту и понимание, за отданное нам свободное время! В этот праздничный день мы желаем вам никогда не болеть, всегда оставаться такой же веселой, искрометной, самой молодой и красивой! Пусть невзгоды обходят вас стороной. Пускай всегда исполняются мечты и восстановятся все нервные клетки!

С Днем учителя!
С Днем учителя!
Фото: Pixabay

Поздравления с днем учителя короткие

***

С Днем учителя всем классом
Мы поздравить вас спешим,
Добрых дней, погоды ясной
Пожелаем от души.

Процветанья, уваженья,
Плодотворного труда
И, конечно, настроенья
Лучезарного всегда!

Душевное поздравление учителю от учеников

***

С днем учителя сейчас
Поздравляет вас наш класс,
И желает вам успехов,
В жизни радости и смеха!

Ни волнений, ни забот,
Пусть успешным будет год,
Пусть работа увлекает,
А идеи вдохновляют!

И в работе, и в семье,
Быть всегда вам на коне,
Вам здоровья и любви,
Исполнения мечты!

Поздравления с днем учителя: открытки и стихи
Поздравления с днем учителя: открытки и стихи
Фото: Pixabay

Красивые слова для учителя от учеников в прозе

***

От лица всех учеников нашего класса поздравляем вас с праздником – с Днем учителя! Желаем большого творческого вдохновения! Взаимопонимания и терпения с нами, достижений и прекрасных впечатлений от учебного процесса! Вы как наша вторая мама, наша опора, поддержка и проводник во взрослую жизнь. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете!

Поздравления с днем учителя прикольные

***

Наш учитель, вам – терпенья,
Сил, здоровья и добра!
Пусть стальными будут нервы,
Будет пусть рука тверда!

Ранее мы рассказывали, как выбрать небанальный и оригинальный букет на День учителя.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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