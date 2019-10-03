Красивые поздравления с Днем учителя от учеников в прозе и стихах
Поздравьте с Днем учителя любимых преподавателей и адресуйте им лучшие пожелания
Отправляйте всем педагогам самые красивые, добрые, радостные и прикольные поздравления в День учителя, который в школах отмечается уже в эту пятницу, 4 октября. Не забудьте поздравить с профессиональным праздником любимых учителей. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем учителя от учеников в прозе и стихах.
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Душевное поздравление с Днем учителя от класса
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Сегодня День учителя!
Все мы, наш дружный класс,
Хотим сказать решительно:
Мы поздравляем вас!
Пусть иногда небрежно
Мы выполняем что-то,
Но знаем мы, конечно,
Трудна ваша работа.
Мы ценим вас и любим,
И знайте: будет прок,
И мы не позабудем
Ваш ни один урок!
Лучшие поздравления с днем учителя в стихах
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Поспешим сейчас поздравить
С Днем учителя мы вас!
Благодарны вам сердечно,
Что вы учите всех нас.
Вы нам знания даете,
Помогаете всегда.
Мы желаем вам здоровья,
Мира, счастья и добра.
Пусть печали и невзгоды
Вас обходят стороной.
А все лучшее приходит
Поскорее к вам домой.
Милые поздравления с Днем учителя своими словами
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Дорогой наш классный руководитель! От всего нашего дружного класса поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо вам за ваше терпение, заботу, любовь и стремление вложить в нас знания! Спасибо вам за вашу доброту и понимание, за отданное нам свободное время! В этот праздничный день мы желаем вам никогда не болеть, всегда оставаться такой же веселой, искрометной, самой молодой и красивой! Пусть невзгоды обходят вас стороной. Пускай всегда исполняются мечты и восстановятся все нервные клетки!
Поздравления с днем учителя короткие
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С Днем учителя всем классом
Мы поздравить вас спешим,
Добрых дней, погоды ясной
Пожелаем от души.
Процветанья, уваженья,
Плодотворного труда
И, конечно, настроенья
Лучезарного всегда!
Душевное поздравление учителю от учеников
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С днем учителя сейчас
Поздравляет вас наш класс,
И желает вам успехов,
В жизни радости и смеха!
Ни волнений, ни забот,
Пусть успешным будет год,
Пусть работа увлекает,
А идеи вдохновляют!
И в работе, и в семье,
Быть всегда вам на коне,
Вам здоровья и любви,
Исполнения мечты!
Красивые слова для учителя от учеников в прозе
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От лица всех учеников нашего класса поздравляем вас с праздником – с Днем учителя! Желаем большого творческого вдохновения! Взаимопонимания и терпения с нами, достижений и прекрасных впечатлений от учебного процесса! Вы как наша вторая мама, наша опора, поддержка и проводник во взрослую жизнь. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете!
Поздравления с днем учителя прикольные
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Наш учитель, вам – терпенья,
Сил, здоровья и добра!
Пусть стальными будут нервы,
Будет пусть рука тверда!
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