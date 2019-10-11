Красивые поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах

Поздравьте воинов с Днем защитника Украины и адресуйте им лучшие пожелания

Поздравления с Днем защитника Украины в картинках и стихах Фото: Depositphotos

Отправляйте мужчинам самые лучшие, красивые, добрые и позитивные поздравления в День защитника Украины, который отмечается 1 4 октября. Не забудьте поздравить с этим праздником нынешних и будущих защитников Отечества и пожелать им мужества и отваги. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах.

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День защитника Украины: поздравления в стихах

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Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет.

Лучшие поздравления с Днем защитника Украины в стихах

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Твое призванье защищать,

Границу Родины твоей,

Страну ты должен охранять,

С задачей справишься своей.



Ведь воспитал тебя отец

На зависть всем твоим врагам,

Ты мужественный, ты храбрец,

Ты за друзей всегда стоял!



Так пусть же Бог тебя хранит

И в День защитника страны

Тебя хочу благодарить,

И пожелать, чтоб долго жил.

День защитника Украины: поздравления в стихах, прозе, картинках Фото: Depositphotos

Милые поздравления с Днем защитника Украины своими словами

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Ты – настоящий мужчина! Я горжусь, что в украинской армии есть такие люди как ты. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться верными своим целям при любом раскладе жизни, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

Поздравления с Днем защитника Украины короткие

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День защитника Украины

Нынче отмечаем.

Тех, кто службе отдал жизнь,

Всех мы поздравляем.



Низкий вам поклон за смелость,

Сложную работу.

Счастья вам, друзья, большого,

К жизни лишь охоту.

Душевное поздравление защитникам Украины

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Мы День защитника страны,

Сегодня отмечаем.

Здоровья, мужества, любви,

Ребятам пожелаем.



Вы защищали наш покой,

Всегда, везде и всюду,

У Украины, кроме вас,

Защитников не будет.



Пускай же Родина воздаст

За все ваши заслуги.

А мы тогда благодарим,

И поздравлять вас будем.

День защитника Украины: поздравления в прозе

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В День защитника Украины 2019 поздравляем военнослужащих нашей страны. Ведь вы – наши защитники, надежный оплот и крепкая опора державы. Уют наших домов и спокойствие близких – в ваших сильных руках. Примите наилучшие поздравления с пожеланиями мира, добра, благополучия и успехов!

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