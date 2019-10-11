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Красивые поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах

Поздравьте воинов с Днем защитника Украины и адресуйте им лучшие пожелания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
Поздравления с Днем защитника Украины в картинках и стихах
Поздравления с Днем защитника Украины в картинках и стихах
Фото: Depositphotos

Отправляйте мужчинам самые лучшие, красивые, добрые и позитивные поздравления в День защитника Украины, который отмечается 1 4 октября. Не забудьте поздравить с этим праздником нынешних и будущих защитников Отечества и пожелать им мужества и отваги. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах.

Смотрите видео, что ели и как готовили украинские казаки:

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День защитника Украины: поздравления в стихах

***

Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет.

Лучшие поздравления с Днем защитника Украины в стихах

***

Твое призванье защищать,
Границу Родины твоей,
Страну ты должен охранять,
С задачей справишься своей.

Ведь воспитал тебя отец
На зависть всем твоим врагам,
Ты мужественный, ты храбрец,
Ты за друзей всегда стоял!

Так пусть же Бог тебя хранит
И в День защитника страны
Тебя хочу благодарить,
И пожелать, чтоб долго жил.

День защитника Украины: поздравления в стихах, прозе, картинках
День защитника Украины: поздравления в стихах, прозе, картинках
Фото: Depositphotos

Милые поздравления с Днем защитника Украины своими словами

***

Ты – настоящий мужчина! Я горжусь, что в украинской армии есть такие люди как ты. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться верными своим целям при любом раскладе жизни, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

Поздравления с Днем защитника Украины короткие

***

День защитника Украины
Нынче отмечаем.
Тех, кто службе отдал жизнь,
Всех мы поздравляем.

Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.

Душевное поздравление защитникам Украины

***

Мы День защитника страны,
Сегодня отмечаем.
Здоровья, мужества, любви,
Ребятам пожелаем.

Вы защищали наш покой,
Всегда, везде и всюду,
У Украины, кроме вас,
Защитников не будет.

Пускай же Родина воздаст
За все ваши заслуги.
А мы тогда благодарим,
И поздравлять вас будем.

День защитника Украины: поздравления в прозе

***

В День защитника Украины 2019 поздравляем военнослужащих нашей страны. Ведь вы – наши защитники, надежный оплот и крепкая опора державы. Уют наших домов и спокойствие близких – в ваших сильных руках. Примите наилучшие поздравления с пожеланиями мира, добра, благополучия и успехов!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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