Красивые поздравления с майскими праздниками в открытках

Поздравляем с майскими праздниками: лучшие открытки и замечательные пожелания в стихах и прозе для вас

С майскими праздниками! Сегодня, 1 мая, в Украине и мире наступил День труда. Этот праздник был установлен более сотни лет назад в честь рабочих людей, которые отстаивали права на нормальные условия труда и в борьбе за это отдали свои жизни.

Открытки и поздравления с майскими праздниками Фото: Pexels

Обязательно поздравьте с майскими праздниками друзей, коллег и всех людей, с которыми вы пока не можете видеться лично на работе или встретиться на пикнике. А мы подготовили для вас лучшие открытки и картинки, стихи и смс, пожелания и прозу.

Милые открытки и пожелания с майскими праздниками

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Приходит в села наши, города

Прекрасный праздник мира и труда,

В кипении цветов опять земля

И зеленеют радостно поля!



С днем Первомая! С праздником весны!

Пусть сбудутся о мире наши сны,

Желаю счастья, радости добра,

Пусть завтра будет лучше, чем вчера!

Открытки с майскими праздниками Фото: bonnycards, Pexels Открытки с майскими праздниками Фото: bonnycards, Pexels Открытки с майскими праздниками Фото: bonnycards, Pexels Открытки с майскими праздниками Фото: bonnycards, Pexels Открытки с майскими праздниками Фото: bonnycards, Pexels Открытки с майскими праздниками Фото: bonnycards, Pexels 1/6

Торжественное поздравление с майскими праздниками в стихах

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С праздником весенним!

С праздником труда,

Пусть счастливой будет

Жизнь на все года!



Пусть и май, и труд всегда

Будут вместе неразлучны!

Пусть запомнятся года

Только самые лучшие!

Эффектные поздравления с майскими праздниками в прозе

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Поздравляю с Первомаем! Желаю всем трудящимся – желанного достатка, перспектив и развития, взлетов по карьерной лестнице и душевного умиротворения на рабочем месте. Пусть работа всегда приносит удовольствие, радует и открывает новые возможности. Счастья, отличного настроения и весны в душе!

Веселые поздравления с майскими праздниками в смс

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Поздравляю с Первомаем!

Пусть работа не пугает,

И приятен будет труд,

Если денежек дадут.



А устанешь – не беда,

Помни: с помощью труда

Человеком без изъяна

Стала даже обезьяна!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Поздравления с майскими праздниками прикольные

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Всех, кто трудится упорно,

С Первомаем поздравляю,

Счастья и деньжат, бесспорно,

В этот праздник вам желаю,

Море крепкого здоровья,

Сотни добрых новостей,

А еще пускай любовью

Жизнь наполнится скорей!

Пусть мечты осуществятся,

Радость льется через край!

Всем желаю улыбаться,

Ведь сегодня Первомай!

Поздравления с майскими праздниками своими словами

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Поздравляю с Днем труда! В этот первый день мая хочу пожелать никогда не отступать от цели, никогда не опускать руки, никогда не жить полумерами. Любви, здоровья, сознательного выбора, правильных приоритетов, дружественной атмосферы, возможности трудиться, взаимопомощи, доброты.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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