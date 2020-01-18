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Крещение 2020: самые сильные молитвы

В этот день православные вспоминают евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:42
Крещение Господнє 2020 - действенные молитвы
Крещение Господнє 2020 - действенные молитвы
Фото: Pexels

Крещение Господне или Богоявление, – один из главных праздников православной Церкви, который торжественно отмечается начиная с апостольских времен и почитается одним из величайших событий в истории человечества.

Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение

Крещение Господне или Богоявление православные христиане празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Текст помошных молитв на Крещение и Богоявление
Текст помошных молитв на Крещение и Богоявление
Фото: Pexels

Мы расскажем об самых сильных молитвах праздника.

Тропарь Крещения Господня

Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение Пресвятой Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!

Кондак Крещения Господня

Явился Ты ныне всему миру; и Твой свет, Господи, запечатлелся на нас, сознательно воспевающих Тебя: "Ты пришел и явился, Свет неприступный!".

Величание Крещения Господня

Прославляем Тебя, Христе, Податель жизни, за то, что Ты ныне для нас крестился плотью от Иоанна в водах Иордана.

Молитва на Крещение Господне

Глас Господа взывает на водах, говоря: "Все придите и примите явившегося Христа, — Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия.

Напомним, что ранее мы писали о самых сильных ритуалах и обрядах праздника.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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