Крещение 2020: самые сильные молитвы
В этот день православные вспоминают евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа
Крещение Господне или Богоявление, – один из главных праздников православной Церкви, который торжественно отмечается начиная с апостольских времен и почитается одним из величайших событий в истории человечества.
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Крещение Господне или Богоявление православные христиане празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.
Мы расскажем об самых сильных молитвах праздника.
Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение Пресвятой Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!
Явился Ты ныне всему миру; и Твой свет, Господи, запечатлелся на нас, сознательно воспевающих Тебя: "Ты пришел и явился, Свет неприступный!".
Прославляем Тебя, Христе, Податель жизни, за то, что Ты ныне для нас крестился плотью от Иоанна в водах Иордана.
Глас Господа взывает на водах, говоря: "Все придите и примите явившегося Христа, — Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия.
Напомним, что ранее мы писали о самых сильных ритуалах и обрядах праздника.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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