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Крещение Господне: красивые поздравления в стихах и открытках

Не забудьте сегодня поздравить близких и родных о светлым праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Крещение Господне: поздравления
Крещение Господне: поздравления
Фото: bonnycards

Сегодня, 19 января, отмечается Крещение Господне. мы уже рассказывали о главных приметах и традициях этого светлого дня. Сейчас же предлагаем подборку самых красивых поздравлений с Крещением 2020 в картинках, стихах, коротких смс и прозе.

Смотрите сюжет о целебных свойствах воды на Крещение:

Красивые поздравления с Крещением 2020

На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.

Крещение Господне поздравления
Крещение Господне поздравления

Поздравляю с Господним Крещением!
Пусть поднимется вмиг настроение
И дела будут просто даваться,
А карман – без проблем пополняться!

Открытки Крещение Господне
Открытки Крещение Господне

С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.

Картинки Крещение Господне
Картинки Крещение Господне

В Крещение Господне хочу пожелать,
Чтобы Божья на Вас сошла благодать.
Водица святая пусть смоет печали,
Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали.
Господь пусть за все грехи Вас простит,
А ангел Божий семью и дом хранит.

SMS Крещение Господне
SMS Крещение Господне

С Крещением я поздравляю.
Желаю счастья, бед не знать.
А чтоб здоровье крепким было,
Пора и в прорубь понырять!

Крещение Господне открытки
Крещение Господне открытки

Добра — тебе, достатка — дому,
Пусть в жизни правит благодать.
Не знать вам ни проблем, ни горя
И всё плохое забывать!

Поздравления с Крещением Господним

В великий день Крещения Господнего желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой. Будьте счастливы и любимы.

Крещение 2020 поздравления
Крещение 2020 поздравления

Поздравляю с православным праздником — Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!

Крещение Господне стихи
Крещение Господне стихи

Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, чтобы жизнь имела счастливое и благополучное продолжение, чтобы яркий свет надежды и любви озарял душу и сердце.

Красивые картинки с Крещением 2020
Красивые картинки с Крещением 2020

Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

Поздравления с Крещением в прозе
Поздравления с Крещением в прозе

С Крещением Господним! Добрый ангел пусть хранит твой покой, предотвращает любые неудачи, дарует любовь, что сильнее самого крепкого крещенского мороза, благополучие и невероятное счастье!

Ранее мы писали, как правильно подготовиться к купанию на Крещение.

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