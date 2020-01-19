Крещение Господне: красивые поздравления в стихах и открытках

Не забудьте сегодня поздравить близких и родных о светлым праздником

Крещение Господне: поздравления Фото: bonnycards

Сегодня, 19 января, отмечается Крещение Господне. мы уже рассказывали о главных приметах и традициях этого светлого дня. Сейчас же предлагаем подборку самых красивых поздравлений с Крещением 2020 в картинках, стихах, коротких смс и прозе.

Смотрите сюжет о целебных свойствах воды на Крещение:

Красивые поздравления с Крещением 2020

На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

Крещение Господне поздравления

Поздравляю с Господним Крещением!

Пусть поднимется вмиг настроение

И дела будут просто даваться,

А карман – без проблем пополняться!

Открытки Крещение Господне

С Крещением Господним!

Пусть Божья благодать

На вас сойдет сегодня,

Чтоб светом озарять.

Картинки Крещение Господне

В Крещение Господне хочу пожелать,

Чтобы Божья на Вас сошла благодать.

Водица святая пусть смоет печали,

Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали.

Господь пусть за все грехи Вас простит,

А ангел Божий семью и дом хранит.

SMS Крещение Господне

С Крещением я поздравляю.

Желаю счастья, бед не знать.

А чтоб здоровье крепким было,

Пора и в прорубь понырять!

Крещение Господне открытки

Добра — тебе, достатка — дому,

Пусть в жизни правит благодать.

Не знать вам ни проблем, ни горя

И всё плохое забывать!

Поздравления с Крещением Господним

В великий день Крещения Господнего желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой. Будьте счастливы и любимы.

Крещение 2020 поздравления

Поздравляю с православным праздником — Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!

Крещение Господне стихи

Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, чтобы жизнь имела счастливое и благополучное продолжение, чтобы яркий свет надежды и любви озарял душу и сердце.

Красивые картинки с Крещением 2020

Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

Поздравления с Крещением в прозе

С Крещением Господним! Добрый ангел пусть хранит твой покой, предотвращает любые неудачи, дарует любовь, что сильнее самого крепкого крещенского мороза, благополучие и невероятное счастье!

Ранее мы писали, как правильно подготовиться к купанию на Крещение.

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