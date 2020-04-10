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Лазарева суббота: история, традиции и особенности дня

Завтра отмечается Лазарева суббота 2020: узнайте интересную историю и традиции дня

Ольга Козачок
Сегодня, 14:17

Завтра, 11 апреля, наступит Лазарева суббота 2020. В этот день православные вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Что это за день, какова его история, значение и традиции, узнайте в нашей статье.

Одно из главных чудес Иисуса Христа – воскрешение праведного Лазаря
Одно из главных чудес Иисуса Христа – воскрешение праведного Лазаря
Фото: Depositphotos

Лазарева суббота 2020: когда отмечается

На шестой неделе Великого поста наступает суббота святого и праведного Лазаря. Этот праздник не имеет фиксированной даты, потому что зависит от переходящей Пасхи. А потому ежегодно отмечается в разные дни.

Традиционно суббота накануне Вербного воскресенья называется Лазаревой. Празднование Лазаревой субботы установлено с древних времен, оно предшествует Входу Господнему в Иерусалим. В 2020 году этот день выпадает на 11 апреля.

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Лазарева суббота: история праздника

Святой Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания неподалеку от Иерусалима. Иисус Христос называл праведного Лазаря своим другом. Однажды Лазарь заболел, и эта весть дошла до Христа. Тогда Он сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий".

Спустя четыре дня после смерти Лазаря Иисус пришел в Вифанию. Он велел открыть пещеру, где был похоронен Лазарь, и помолился: "Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня".

Затем Господь воззвал: "Лазарь! Иди вон". Умерший Лазарь воскрес и вышел из пещеры, обвитый погребальными лентами.

После своего воскрешения святой Лазарь прожил еще 30 лет – он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

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Как повествует Иоанн Богослов в своем Евангелие, многие люди, увидевшие чудо воскрешения Лазаря, уверовали в Иисуса как в Мессию. Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день, в воскресенье, Христос въехал в Иерусалим на осле, люди встречали Его, как царя, с пальмовыми ветвями и криками "Осанна!"

Смотрите видео о традициях, связанных с Вербным воскресеньем:

Воскрешение Лазаря символизирует то, что Господу подвластны и жизнь, и смерть, и надежда на грядущее воскресение всех умерших. Оно почитается церковью как одно из самых знаковых чудес, совершенных Христом за время Его земного пути.

Лазарева суббота: традиции дня

В храмах во время службы в Лазареву субботу священники облачаются в белые одеяния. Служба Лазаревой субботы совершается по Постной Триоди.

Поскольку этот праздник приходится на период Великого поста, его не отмечают шумно и весело. Однако есть послабление строгости поста, к примеру, разрешено употреблять рыбью икру, растительное масло и красное вино.

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Православные издавна готовили угощения в этот день – постные блины и пироги. А в Греции, к примеру, пекли традиционное печенье "лазарчики".

Также именно в Лазареву субботу люди отправлялись за вербовыми ветками, чтобы рано утром в Вербное воскресенье освятить их в церкви. Затем этими веточками легко хлестали друг друга, чтобы прибавилось здоровье и ушла вся хворь.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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