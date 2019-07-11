Лучшие поздравления с днем Петра и Павла открытки, стихи и смс

Отправляйте красивые открытки и поздравления с днем Петра и Павла

Поздравления и картинки с праздником Петра и Павла Фото: Pixabay

Очередной летний церковный праздник Петра и Павла 2019 мы отмечаем завтра, 12 июля. Этот день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу.

Смотрите видео, чем особенный день Петра и Павла:

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Не забудьте поздравить с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких. А мы подготовили для вас лучшие пожелания, добрые стихи и красивые открытки с праздником Петра и Павла 2019.

Лучшие открытки с днем ​​Петра и Павла Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Петром и Павлом в стихах

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С днем Петра и Павла поздравляю.

Утром с чистым сердцем помолись.

Я от всей души тебе желаю,

Чтоб вошла Удача в твою жизнь.



Каждый миг пусть радостью наполнится,

Пусть задор всегда в тебе горит,

И пусть все мечты твои исполнятся

И Господь всегда тебя хранит.

Эффектные картинки с праздником Петра и Павла Фото: bonnycards

Искреннее поздравление с праздником Петра и Павла в прозе

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В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в ваших душах всегда живет Божья благодать, а сердца будут открыты для молитвы. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении, и тогда вокруг вас всегда будет свет, счастье, мир и понимание.

Поздравительные открытки Петра и Павла Фото: bonnycards

Добрые поздравления с днем ​​Петра и Павла в смс

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С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда от печали вам не знать!



Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла Фото: bonnycards

Душевное поздравление с праздником Петра и Павла 2019 своими словами

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В День Петра и Павла задумайтесь обо всем светлом, добром и радостном, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми теплом своей души, верой в Бога и благими поступками. Пусть вокруг вас будут только искренние люди, готовые озарить светом и любовью вашу жизнь.

Красивые открытки и картинки Петра и Павла Фото: bonnycards

Короткое смс поздравление в день Петра и Павла 2019

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С Днем апостолов святых —

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых —

Радости, добра.



Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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