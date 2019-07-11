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Лучшие поздравления с днем Петра и Павла открытки, стихи и смс

Отправляйте красивые открытки и поздравления с днем Петра и Павла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:22
Поздравления и картинки с праздником Петра и Павла
Поздравления и картинки с праздником Петра и Павла
Фото: Pixabay

Очередной летний церковный праздник Петра и Павла 2019 мы отмечаем завтра, 12 июля. Этот день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу.

Смотрите видео, чем особенный день Петра и Павла:

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Не забудьте поздравить с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких. А мы подготовили для вас лучшие пожелания, добрые стихи и красивые открытки с праздником Петра и Павла 2019.

Лучшие открытки с днем ​​Петра и Павла
Лучшие открытки с днем ​​Петра и Павла
Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Петром и Павлом в стихах

***

С днем Петра и Павла поздравляю.
Утром с чистым сердцем помолись.
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб вошла Удача в твою жизнь.

Каждый миг пусть радостью наполнится,
Пусть задор всегда в тебе горит,
И пусть все мечты твои исполнятся
И Господь всегда тебя хранит.

Эффектные картинки с праздником Петра и Павла
Эффектные картинки с праздником Петра и Павла
Фото: bonnycards

Искреннее поздравление с праздником Петра и Павла в прозе

***

В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в ваших душах всегда живет Божья благодать, а сердца будут открыты для молитвы. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении, и тогда вокруг вас всегда будет свет, счастье, мир и понимание.

Поздравительные открытки Петра и Павла
Поздравительные открытки Петра и Павла
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с днем ​​Петра и Павла в смс

***

С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от печали вам не знать!

Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла
Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла
Фото: bonnycards

Душевное поздравление с праздником Петра и Павла 2019 своими словами

***

В День Петра и Павла задумайтесь обо всем светлом, добром и радостном, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми теплом своей души, верой в Бога и благими поступками. Пусть вокруг вас будут только искренние люди, готовые озарить светом и любовью вашу жизнь.

Красивые открытки и картинки Петра и Павла
Красивые открытки и картинки Петра и Павла
Фото: bonnycards

Короткое смс поздравление в день Петра и Павла 2019

***

С Днем апостолов святых —
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых —
Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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поздравления Петра и Павла церковные праздники
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