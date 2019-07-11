Лучшие поздравления с днем Петра и Павла открытки, стихи и смс
Отправляйте красивые открытки и поздравления с днем Петра и Павла
Очередной летний церковный праздник Петра и Павла 2019 мы отмечаем завтра, 12 июля. Этот день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу.
Смотрите видео, чем особенный день Петра и Павла:
Читайте такжеПраздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать
Не забудьте поздравить с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких. А мы подготовили для вас лучшие пожелания, добрые стихи и красивые открытки с праздником Петра и Павла 2019.
Красивые поздравления с Петром и Павлом в стихах
***
С днем Петра и Павла поздравляю.
Утром с чистым сердцем помолись.
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб вошла Удача в твою жизнь.
Каждый миг пусть радостью наполнится,
Пусть задор всегда в тебе горит,
И пусть все мечты твои исполнятся
И Господь всегда тебя хранит.
Искреннее поздравление с праздником Петра и Павла в прозе
***
В праздник святой, я желаю всем постоянного покровительства святых апостолов. Пускай в ваших душах всегда живет Божья благодать, а сердца будут открыты для молитвы. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками. Не терзайтесь в недоверии, злобе и сомнении, и тогда вокруг вас всегда будет свет, счастье, мир и понимание.
Добрые поздравления с днем Петра и Павла в смс
***
С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от печали вам не знать!
Душевное поздравление с праздником Петра и Павла 2019 своими словами
***
В День Петра и Павла задумайтесь обо всем светлом, добром и радостном, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми теплом своей души, верой в Бога и благими поступками. Пусть вокруг вас будут только искренние люди, готовые озарить светом и любовью вашу жизнь.
Короткое смс поздравление в день Петра и Павла 2019
***
С Днем апостолов святых —
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых —
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram