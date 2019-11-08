Лучшие поздравления в Дмитриев день в прозе, смс и стихах
Поздравляем с Дмитриевым днем: красивые пожелания в прозе и стихах
Сегодня, 8 ноября, наступил светлый праздник – Дмитриев день, который посвящен великомученику Дмитрию Солунскому. От всей души поздравляем вас с Дмитриевым днем! Не забудьте отправить красивые и душевные стихи, смс и пожелания родным и близким, а также поздравить всех своих знакомых Дмитриев с их именинами.
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Смс поздравления в Дмитриев день 2019
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Пусть Дмитриев день принесет всем удачу,
Закончилась осень, зима наступает,
Мы в этот прекрасный и памятный праздник
Всем благ и здоровья большого желаем,
Пусть Дмитрий Святой отведет от нас беды,
Тоска и печали пройдут стороною,
Мы будем жить честно, грехи все искупим,
Полна будет жизнь лишь благодатью большою!
Дмитриев день: красивые поздравления в стихах
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День Дмитриев сегодня, потому
Поздравить поскорей тебя хочу!
Сопровождают пусть тепло и счастье,
Обходят пусть всегда ненастья.
Любовь сердечко греет пусть
И гонит прочь печаль и грусть.
Благополучие пусть процветает
И никогда успех не оставляет.
Красивые поздравления с Дмитриевым днем в прозе
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Поздравляю с Днем памяти святого Димитрия Солунского и желаю, чтобы свет его добрых дел всегда озарял ваш жизненный путь, чистая вера и любовь вели душу к искренней радости, а имя его, как символ мужества и терпения, давало вам силу духа и вдохновляло на новые свершения.
Добрые пожелания в Дмитриев день
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Дмитриев День – очень светлый из дней,
Ты проводи со семьею своей,
Пусть будет счастье в доме у вас,
Мир и согласие – вот мой наказ.
Радость пускай вам приносят друзья,
Каждый год крепнет ваша семья,
И без забот каждый день пусть проходит
Счастье и благо пускай вас находят!
Лучшие поздравления в Дмитриев день в стихах
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В Дмитриев день все должны мы сейчас
Память почтить тех, кто помнит о нас,
Кто помогает нам сверху, с небес.
И пожелать хотим ярких чудес,
Счастья, удачи, успехов, добра.
Свежего пива налить всем пора.
В Дмитриев день даже ведь воробей
Пиво сварил под кустом для гостей.
Милые поздравления с Дмитриевым днем своими словами
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Издавна считалось, что в Дмитриев день наступает зима. Пусть ее приход будет радостным, пусть не потревожат вас холода и морозы, пусть святой Дмитрий защити вас от бед и горестей, болезней и несправедливости, а принесет мир и благополучие в вашу семью!
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