Лучшие поздравления в Дмитриев день в прозе, смс и стихах

Поздравляем с Дмитриевым днем: красивые пожелания в прозе и стихах

Поздравления в Дмитриев день Фото: Depositphotos

Сегодня, 8 ноября, наступил светлый праздник – Дмитриев день, который посвящен великомученику Дмитрию Солунскому. От всей души поздравляем вас с Дмитриевым днем! Не забудьте отправить красивые и душевные стихи, смс и пожелания родным и близким, а также поздравить всех своих знакомых Дмитриев с их именинами.

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Смс поздравления в Дмитриев день 2019

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Пусть Дмитриев день принесет всем удачу,

Закончилась осень, зима наступает,

Мы в этот прекрасный и памятный праздник

Всем благ и здоровья большого желаем,

Пусть Дмитрий Святой отведет от нас беды,

Тоска и печали пройдут стороною,

Мы будем жить честно, грехи все искупим,

Полна будет жизнь лишь благодатью большою!

С Дмитриевым днем! Фото: Pixabay

Дмитриев день: красивые поздравления в стихах

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День Дмитриев сегодня, потому

Поздравить поскорей тебя хочу!

Сопровождают пусть тепло и счастье,

Обходят пусть всегда ненастья.



Любовь сердечко греет пусть

И гонит прочь печаль и грусть.

Благополучие пусть процветает

И никогда успех не оставляет.

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Красивые поздравления с Дмитриевым днем в прозе

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Поздравляю с Днем памяти святого Димитрия Солунского и желаю, чтобы свет его добрых дел всегда озарял ваш жизненный путь, чистая вера и любовь вели душу к искренней радости, а имя его, как символ мужества и терпения, давало вам силу духа и вдохновляло на новые свершения.

Поздравления и картинки в Дмитриев день Фото: Pixabay

Добрые пожелания в Дмитриев день

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Дмитриев День – очень светлый из дней,

Ты проводи со семьею своей,

Пусть будет счастье в доме у вас,

Мир и согласие – вот мой наказ.



Радость пускай вам приносят друзья,

Каждый год крепнет ваша семья,

И без забот каждый день пусть проходит

Счастье и благо пускай вас находят!

Открытки и смс в День Дмитрия 2019 Фото: Pixabay

Лучшие поздравления в Дмитриев день в стихах

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В Дмитриев день все должны мы сейчас

Память почтить тех, кто помнит о нас,

Кто помогает нам сверху, с небес.

И пожелать хотим ярких чудес,

Счастья, удачи, успехов, добра.

Свежего пива налить всем пора.

В Дмитриев день даже ведь воробей

Пиво сварил под кустом для гостей.

Милые поздравления с Дмитриевым днем своими словами

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Издавна считалось, что в Дмитриев день наступает зима. Пусть ее приход будет радостным, пусть не потревожат вас холода и морозы, пусть святой Дмитрий защити вас от бед и горестей, болезней и несправедливости, а принесет мир и благополучие в вашу семью!

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