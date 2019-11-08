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Лучшие поздравления в Дмитриев день в прозе, смс и стихах

Поздравляем с Дмитриевым днем: красивые пожелания в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:36
Поздравления в Дмитриев день
Поздравления в Дмитриев день
Фото: Depositphotos

Сегодня, 8 ноября, наступил светлый праздник – Дмитриев день, который посвящен великомученику Дмитрию Солунскому. От всей души поздравляем вас с Дмитриевым днем! Не забудьте отправить красивые и душевные стихи, смс и пожелания родным и близким, а также поздравить всех своих знакомых Дмитриев с их именинами.

Смотрите видео о Кирилловской церкви – одной из древнейших церквей Киева:

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Смс поздравления в Дмитриев день 2019

***

Пусть Дмитриев день принесет всем удачу,
Закончилась осень, зима наступает,
Мы в этот прекрасный и памятный праздник
Всем благ и здоровья большого желаем,
Пусть Дмитрий Святой отведет от нас беды,
Тоска и печали пройдут стороною,
Мы будем жить честно, грехи все искупим,
Полна будет жизнь лишь благодатью большою!

С Дмитриевым днем!
С Дмитриевым днем!
Фото: Pixabay

Дмитриев день: красивые поздравления в стихах

***

День Дмитриев сегодня, потому
Поздравить поскорей тебя хочу!
Сопровождают пусть тепло и счастье,
Обходят пусть всегда ненастья.

Любовь сердечко греет пусть
И гонит прочь печаль и грусть.
Благополучие пусть процветает
И никогда успех не оставляет.

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Красивые поздравления с Дмитриевым днем в прозе

***

Поздравляю с Днем памяти святого Димитрия Солунского и желаю, чтобы свет его добрых дел всегда озарял ваш жизненный путь, чистая вера и любовь вели душу к искренней радости, а имя его, как символ мужества и терпения, давало вам силу духа и вдохновляло на новые свершения.

Поздравления и картинки в Дмитриев день
Поздравления и картинки в Дмитриев день
Фото: Pixabay

Добрые пожелания в Дмитриев день

***

Дмитриев День – очень светлый из дней,
Ты проводи со семьею своей,
Пусть будет счастье в доме у вас,
Мир и согласие – вот мой наказ.

Радость пускай вам приносят друзья,
Каждый год крепнет ваша семья,
И без забот каждый день пусть проходит
Счастье и благо пускай вас находят!

Открытки и смс в День Дмитрия 2019
Открытки и смс в День Дмитрия 2019
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления в Дмитриев день в стихах

***

В Дмитриев день все должны мы сейчас
Память почтить тех, кто помнит о нас,
Кто помогает нам сверху, с небес.
И пожелать хотим ярких чудес,
Счастья, удачи, успехов, добра.
Свежего пива налить всем пора.
В Дмитриев день даже ведь воробей
Пиво сварил под кустом для гостей.

Милые поздравления с Дмитриевым днем своими словами

***

Издавна считалось, что в Дмитриев день наступает зима. Пусть ее приход будет радостным, пусть не потревожат вас холода и морозы, пусть святой Дмитрий защити вас от бед и горестей, болезней и несправедливости, а принесет мир и благополучие в вашу семью!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре 2019 года в Украине.

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