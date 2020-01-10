Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лучшие щедривки для детей на украинском языке на Старый Новый год

Подборка красивых детских щедривок: разучите с ребенком украинские обрядовые песни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Щедривки на Старый Новый год
Щедривки на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Рождественские святки – это веселое время народных гуляний, празднования, игр и песен. А еще это время, когда люди колядуют, щедруют и посевают. Разучите вместе с детьми украинские щедривки – обрядовые песни, которые поют после Рождества на Щедрый вечер и Старый Новый год. 13 января, со щедрыми пожеланиями богатства, урожая, здоровья и благополучия на весь будущий год.

Читайте также:
Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Полный текст щедривки песни "Щедрик, щедрик, щедрівочка "

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Щедривки на Старый Новый год
Щедривки на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Слова щедривки "Прийшли до вас щедрівці"

***

Прийшли до вас щедрівці, чи готові калачі.
Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.
Христе, Христе, Марія на престолі стояла, три крижики тримала.
Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.
А ви люди знайте, Бога споминайте.
Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.
Наше право невелике, на коритя вівса.
Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.
Як не має калача, то дайте нам рогача.
Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.
Візьмем його за поріг, звернем йому правий ріг,
Будем на нім трубіти, пана Бога просити.
Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.
Дайте нам, дайте, як маєте дати,
Бо ми тут не маєм, коли більше ждати.
Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Читайте также:
Популярные щедривки для взрослых и детей

Прикольные щедривки для детей

***

Щедрик, ведрик, дайте вареник,
А ще мало – дайте сала,
Кільце ковбаски, грудочку кашки.
Умочить у масло, щоб було смачно.
Мати казала, щоб дали сала.
Батько сварився, щоб не барився.
Коротка свитка, ізмерзла литка.
Давайте хутко – побіжу прудко.
Боже, дай вечір добрий!
Давайте дохід довгий!

Щедривки на Старый Новый год
Щедривки на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Новогодние щедривки короткие

***

Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала:
Що ти, тітко, пекла,
Неси мені до вікна,
Щоб я ручки не пекла!
Не щипай, не ламай,
А по цілому давай.

Маленькие щедривки для детей на Старый Новый год

***

Щедрівочка щедрувала,
Ворітечка поламала.
Не журися, хазяїну,
Ворітечка полагожу!

Щедривки на Старый Новый год
Щедривки на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Детские короткие щедривки

***

Щедрик-ведрик,
Дай вареник,
Щедрик ведрик,
Сивий веприк.
Із колосочка –
Жита мисочка,
Із снопочка –
Ціла бочка.
Вам щедрець –
Мені млинець,
Грудочка кашки,
Пару яєць.

Читайте также:
Красивые щедривки на русском и украинском языке

Веселые щедривки для детей

***

Щедрик добрий.
Я не згірший,
Дайте млинця,
Котрий більший!
Що щедрушка –
То пампушка,
Що щедреник –
То й вареник.

Слова щедривки на 13 января

Щедрик-бедрик,
Дядьку Петрик,
Тітка Варка,
Виносьте підпалка!
Виносьте ковбасу,
Бо хату розтрясу!
Виносьте книш,
Бо впустю в хату миш!

Щедривки на Старый Новый год
Щедривки на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Красивые щедривки на Старый Новый год

***

Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,
В охорону – ангелятко!

Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!

Детские щедривки на украинском языке

***

Щедрий вечір, а я йду,
Сидить зайчик на льоду.
А я його став питати:
Куди йти щедрувати?
А він мені показав,
Ще й вушками помахав:
Іди, іди туди,
Де добрії люди,
Де хороша господиня,
Де хороший господар
Дають дітям щедрий дар!
Добрий вечір!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Блюда на Старый Новый год: ТОП-5 рецептов Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020 Подборка красивых щедривок на Старый Новый год Обрезание Господне: дата, история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день
фото Рождество песни Старый Новый год картинки щедривки
Реклама

Новости партнеров

Цветная капуста с мясом в духовке
Цветная капуста с мясом в духовке
Домашние хачапури с сыром на кефире
Домашние хачапури с сыром на кефире
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Сегодня, 08:25Fun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

Вчера, 18:21Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 16:56Шоу-бизнес

Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

Вчера, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Вчера, 10:28Шоу-бизнес

Елизавета II расстроена, принцы Чарльз и Уильям в ярости: реакция членов королевской семьи на заявление Гарри и Меган

Вчера, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в гипсе

8 январяПсихология

Как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период

8 январяFun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

8 январяТехно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

Новости партнеров

Обои для прихожей (84 фото): красивое оформление и сочетание
Обои для прихожей (84 фото): красивое оформление и сочетание
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
10 интересных рецептов домашних бургеров
10 интересных рецептов домашних бургеров
Воссоединении Петросяна и Степаненко? Сделано заявление
Воссоединении Петросяна и Степаненко? Сделано заявление
Максим Аверин раскрыл свою семейную драму
Максим Аверин раскрыл свою семейную драму
8 привычек, негативно влияющих на кожу
8 привычек, негативно влияющих на кожу