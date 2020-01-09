Лунное затемнение 10 января: лучшие ритуалы и обряды

Сейчас астрологи считают затмения временем для радикальных перемен в жизни

Лунное затмение 10 января 2020 — действенные ритуалы и обряды Фото: Pexels

10 января 2020 года состоится лунное затемнение в знаке зодиака Рак. Это затмение закроет коридор затемнений, который начался еще в 2019 году. Как использовать лунное затмение в свою пользу – читайте в нашем материале.

Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

Лунное затмение — это космическое событие, которое происходит несколько раз в год. Затмения определенным образом влияют на людей.

Луна отвечает за физическое тело, здоровье и самочувствие человека. Лунное затмение сильнее всего влияет на человека в психологическом плане, на его эмоциональный фон.

Затмение вытаскивает на поверхность все отжившее, что мешает человеку двигаться вперед, тормозит его развитие. "Высвечивает" балласт, отбросив который, человек освобождает дорогу новому.

В лунное затмение особенно эффективными будут ритуалы и обряды для избавления от чего-то плохого в вашей жизни.

Лунное затмение 10 января: ритуал для освобождения от того, что отжило

Запишите на листке бумаги все, от чего вы готовы освободить свою жизнь. Это могут быть негативные эмоции, неконструктивные качества личности, вредные привычки, долги, какая-то проблемная ситуация, физическое недомогание, болезнь, лишний вес, неприятные вам люди – то, что уже не работает, мешает развиваться, ухудшает вашу жизнь.

Написав, сожгите листок в пламени свечи. А пепел развейте по ветру.

Лунное затмение 10 января: обряд перемен

В ночь с 10 января на 11 января, возьмите в руки камень (его можно перед этим найти на улице или в парке – Ред) и, согревая его теплом своих рук, подумай о том, от чего хотелось бы избавиться.

Это могут быть ссоры, болезни, финансовые проблемы и долги. Выйдите на открытое место, где есть река с хорошим течением. Встаньте спиной и водоему, сожмите камень в ладони правой руки и произнеси слова: "Как эта вода больше сюда не вернется, так и старым проблемам в мою жизнь вход закрыт".

После этого бросайте камень правой рукой через левое плечо в воды реки так, чтобы он улетел, как можно дальше от вас. Уходите домой, не оглядываясь, река забрала от вас все худое и дурное, взамен получите скорые перемены к лучшему.

Лунное затмение 2020: ритуал на красоту

Подготовьте новые предметы: зеркало (любых размеров и формы), расческу и полотенце. Также понадобится эфирное масло (гвоздичное, мятное или жасминовое – их можно купить в любой аптеке – Ред.). После наполнения ванны теплой водой, в которой растворено несколько капель выбранного масла, полезайте в нее, прилягте и постарайтесь полностью расслабиться. Настройтесь на ритуал. Глядя на свое лицо в зеркало, расчесывайте волосы и произносите:

"Луна-красавица, твое имя будет славиться. Одари меня внешней красотой, да не простой, а золотой. Чтобы тело мое было тонко и звонко, а кожа свежа и бела, как у малого ребенка".

Произнести эти слова следует столько раз, сколько дней прошло с начала текущего месяца. Например, если вы проводите обряд 10 числа, значит, проговорить заговор нужно 10 раз. После приема ванны оботрите тело и лицо новым полотенцем.

Лунное затмение 10 января: правила подготовки к ритуалам

Прежде чем совершить сам ритуал, к нему надо подготовиться.

Примерно за час до затмения надо выпить стакан воды. Она должна быть чистая и пить ее необходимо медленно.

Также примите контрастный душ и расслабляйтесь.

Напомним, что ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в полнолуние 10 января.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.