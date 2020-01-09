Лунное затемнение 10 января: лучшие ритуалы и обряды
Сейчас астрологи считают затмения временем для радикальных перемен в жизни
10 января 2020 года состоится лунное затемнение в знаке зодиака Рак. Это затмение закроет коридор затемнений, который начался еще в 2019 году. Как использовать лунное затмение в свою пользу – читайте в нашем материале.
Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:
Лунное затмение — это космическое событие, которое происходит несколько раз в год. Затмения определенным образом влияют на людей.
Луна отвечает за физическое тело, здоровье и самочувствие человека. Лунное затмение сильнее всего влияет на человека в психологическом плане, на его эмоциональный фон.
Затмение вытаскивает на поверхность все отжившее, что мешает человеку двигаться вперед, тормозит его развитие. "Высвечивает" балласт, отбросив который, человек освобождает дорогу новому.
В лунное затмение особенно эффективными будут ритуалы и обряды для избавления от чего-то плохого в вашей жизни.
Запишите на листке бумаги все, от чего вы готовы освободить свою жизнь. Это могут быть негативные эмоции, неконструктивные качества личности, вредные привычки, долги, какая-то проблемная ситуация, физическое недомогание, болезнь, лишний вес, неприятные вам люди – то, что уже не работает, мешает развиваться, ухудшает вашу жизнь.
Написав, сожгите листок в пламени свечи. А пепел развейте по ветру.
В ночь с 10 января на 11 января, возьмите в руки камень (его можно перед этим найти на улице или в парке – Ред) и, согревая его теплом своих рук, подумай о том, от чего хотелось бы избавиться.
Это могут быть ссоры, болезни, финансовые проблемы и долги. Выйдите на открытое место, где есть река с хорошим течением. Встаньте спиной и водоему, сожмите камень в ладони правой руки и произнеси слова: "Как эта вода больше сюда не вернется, так и старым проблемам в мою жизнь вход закрыт".
После этого бросайте камень правой рукой через левое плечо в воды реки так, чтобы он улетел, как можно дальше от вас. Уходите домой, не оглядываясь, река забрала от вас все худое и дурное, взамен получите скорые перемены к лучшему.
Подготовьте новые предметы: зеркало (любых размеров и формы), расческу и полотенце. Также понадобится эфирное масло (гвоздичное, мятное или жасминовое – их можно купить в любой аптеке – Ред.). После наполнения ванны теплой водой, в которой растворено несколько капель выбранного масла, полезайте в нее, прилягте и постарайтесь полностью расслабиться. Настройтесь на ритуал. Глядя на свое лицо в зеркало, расчесывайте волосы и произносите:
"Луна-красавица, твое имя будет славиться. Одари меня внешней красотой, да не простой, а золотой. Чтобы тело мое было тонко и звонко, а кожа свежа и бела, как у малого ребенка".
Произнести эти слова следует столько раз, сколько дней прошло с начала текущего месяца. Например, если вы проводите обряд 10 числа, значит, проговорить заговор нужно 10 раз. После приема ванны оботрите тело и лицо новым полотенцем.
Прежде чем совершить сам ритуал, к нему надо подготовиться.
- Примерно за час до затмения надо выпить стакан воды. Она должна быть чистая и пить ее необходимо медленно.
- Также примите контрастный душ и расслабляйтесь.
Напомним, что ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в полнолуние 10 января.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.