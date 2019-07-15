Лунное затмение и полнолуние в июле: точная дата и особенности

Узнайте, где и когда в июле 2019 можно увидеть лунное затмение, и на что стоит обратить внимание

Лунное затмение 17 июля Фото: Pixabay

Очередное лунное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля 2019 года. Оно завершает коридор летних затмений, начатых 2 июля с полного солнечного затмения. В чем особенность июльского лунного затмения, где и во сколько его можно наблюдать, читайте в нашей статье.

Точная дата и время лунного затмения 17 июля

Итак, в ночь со вторника на среду, 17 июля, вскоре после полуночи, в 00:31 по киевскому времени, состоится частичное лунное затмение – Луна попадет в тень Земли на 65%. Своей максимальной фазы оно достигнет в 00:40. А затем наступит фаза полнолуния.

Лунное затмение 17 июля: где можно увидеть

Наблюдать это июльское лунное затмение смогут жители Южной Америки, Африки, Азии, Австралии, а также большей части Европы, в том числе и в Украине.

Значение и особенности лунного затмения 17 июля

Затмение Луны происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, и таким образом полностью или частично закрывая собой от Солнца Луну, на которую падает тень от нашей планеты.

Лунное затмение и полнолуние 17 июля произойдет в знаке Козерога. В это время наступит 15-й лунный день. Этот знак зодиака окажет не лучшее влияние на решение финансовых вопросов и общение с руководством. Также велик риск осложнения отношений с родственниками. В дни полнолуния, особенно если происходит влияние затмения, лучше проявлять осторожность в своих поступках и действиях, не принимать важных решений и беречь здоровье.

Ранее мы рассказывали, какие ритуалы и обряды можно проводить во время лунного затмения 17 июля.

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