Лунный календарь на апрель 2020: благоприятные и опасные дни

Узнайте по лунному календарю, когда в апреле можно загадывать желания и подводить итоги

Как влияет Луна на наше настроение, эмоции и поведение? Воздействие различных фаз Луны на человека может быть достаточно сильным, даже если мы этого и не ощущаем. А потому его нельзя недооценивать. Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, время, когда Луна пребывает в различных фазах, следует использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, апрель 2020 начинается и заканчивается фазой растущей луны.

Лунный календарь на апрель Фото: Pexels

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Полнолуние в апреле 2020

Полнолуние в апреле 2020 состоится 8-го числа в 5 часов 36 минут под знаком Скорпиона, в период которого у людей усиливается эмоциональность и возбужденность. Оно приходится на 16-е лунные сутки, которые обладают гармоничной, чистой и светлой энергетикой. Чтобы сохранить правильный баланс между внутренним и внешним миром, важно не нарушать тишину и спокойствие этого дня. Также не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

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Новолуние в апреле 2020

Новолуние в апреле 2020 года произойдет 23-го числа в 5 часов 27 минут по киевскому времени под знаком Тельца, который заметно снижает напряжение и взвинченность и действует на людей умиротворенно. В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на ближайшее будущее, а также рекомендуется мечтать. Кроме того, период новолуния подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в апреле 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. Это время, когда начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Так, во время новолуния очень полезно отказаться от вредных привычек и всего ненужного и изжившего себя, что мешает нашему росту и развитию. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 23 апреля.

Подходящими днями в апреле 2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 2, 6, 13, 14, 24, 26 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в апреле еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 1, 3, 7, 12, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 30 апреля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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