Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лунный календарь на апрель 2020: благоприятные и опасные дни

Узнайте по лунному календарю, когда в апреле можно загадывать желания и подводить итоги

Ольга Козачок
Сегодня, 10:56

Как влияет Луна на наше настроение, эмоции и поведение? Воздействие различных фаз Луны на человека может быть достаточно сильным, даже если мы этого и не ощущаем. А потому его нельзя недооценивать. Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, время, когда Луна пребывает в различных фазах, следует использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, апрель 2020 начинается и заканчивается фазой растущей луны.

Лунный календарь на апрель
Лунный календарь на апрель
Фото: Pexels

Читайте также:
Выходные дни и праздники в апреле 2020 года в Украине

Полнолуние в апреле 2020

Полнолуние в апреле 2020 состоится 8-го числа в 5 часов 36 минут под знаком Скорпиона, в период которого у людей усиливается эмоциональность и возбужденность. Оно приходится на 16-е лунные сутки, которые обладают гармоничной, чистой и светлой энергетикой. Чтобы сохранить правильный баланс между внутренним и внешним миром, важно не нарушать тишину и спокойствие этого дня. Также не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Новолуние в апреле 2020

Новолуние в апреле 2020 года произойдет 23-го числа в 5 часов 27 минут по киевскому времени под знаком Тельца, который заметно снижает напряжение и взвинченность и действует на людей умиротворенно. В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на ближайшее будущее, а также рекомендуется мечтать. Кроме того, период новолуния подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в апреле 2020-го по дням

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в апреле 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. Это время, когда начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Так, во время новолуния очень полезно отказаться от вредных привычек и всего ненужного и изжившего себя, что мешает нашему росту и развитию. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 23 апреля.

Подходящими днями в апреле 2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 2, 6, 13, 14, 24, 26 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в апреле еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 1, 3, 7, 12, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 30 апреля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы рассказывали, когда будет Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2020 года Лунный календарь стрижек на апрель 2020: когда можно стричь волосы Лунная станция Gateway будет искать угрозу радиации в космосе Маршрут Украина - Луна: как наша страна готовится к колонизации космоса NASA открыло набор астронавтов для полетов на Луну и Марс
Луна лунный календарь полнолуние новолуние
Реклама

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Первые признаки коронавируса появляются через пять дней
Первые признаки коронавируса появляются через пять дней
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Сегодня, 09:30Food

День святого Патрика 2020: рецепт ирландского содового хлеба

Сегодня, 09:16Fun

День святого Патрика – 2020: история и традиции праздника

Вчера, 19:30Wellness

Медицинская маска: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 18:29Wellness

Педиатр назвала простой способ не заразиться вирусом

Вчера, 16:20Food

День святого Патрика 2020: ТОП-5 рецептов к празднику

Вчера, 14:41Психология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

Вчера, 12:42Fun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

Вчера, 12:32Wellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

Вчера, 11:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 09:21Fun

По четыре гривни: в Хорватии продают дома и земельные участки

Вчера, 09:03Шоу-бизнес

У Ольги Куриленко обнаружили коронавирус: заявление актрисы

15 мартаTravel

Не выходя из дома: музеи мира, которые можно посетить онлайн

15 мартаШоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив признались, была ли между ними симпатия

15 мартаТехно

Где конец Вселенной: ученые дали ответ

15 мартаТехно

Продажи смартфонов рухнули на 55%: названа причина

Новости партнеров

Две свеклы и луковица: салат съедают за минуты и просят добавки
Две свеклы и луковица: салат съедают за минуты и просят добавки
Закуска из замороженной скумбрии: готовим за 5 минут
Закуска из замороженной скумбрии: готовим за 5 минут
Сочная заправка для борща на зиму: суп станет вдвое вкуснее
Сочная заправка для борща на зиму: суп станет вдвое вкуснее
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Названы пять продуктов, которые категорически нельзя греть
Названы пять продуктов, которые категорически нельзя греть
Кардиолог назвал симптомы, предупреждающие о сердечном приступе
Кардиолог назвал симптомы, предупреждающие о сердечном приступе
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду