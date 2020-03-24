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Лунный календарь на апрель 2020 года: фазы и их влияние на человека

Узнайте, когда новолуние и полнолуние в апреле

Елена Кузьмич
Сегодня, 19:24

Влияние Луны на человека подметили еще древние люди. Они замечали, что в одни дни месяца просыпаются бодрыми и полными энергии, а в другие — вялыми и уставшими. Если к этому явлению приглядеться внимательнее, то можно заметить, что смены нашего самочувствия происходят циклически. Различные фазы Луны сказываются на нашем эмоциональном состоянии, нервной системе и энергетическом уровне. Особенно сильно Луна влияет на женщин, поскольку женский организм в большей степени подчиняется лунным циклам.

Почему Луна влияет на организм человека?

Наиболее ярко лунное воздействие на Землю проявляется в океанических приливах и отливах. Несмотря на то, что Луна довольно мала, но создает сильное притяжение из-за близкого расположения к нашей планете. Человеческий организм, как известно, на 80% состоит из воды, поэтому он также испытывает на себе влияние лунной гравитации. Сила, с которой Луна воздействует на жидкие среды в организме, зависит от ее фазы. Общеизвестный факт, что в новолуние, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, приливы особенно сильны.

Характер влияния Луны на здоровье человека зависит в значительной степени от фаз лунного цикла, каждая фаза которого длится примерно неделю. Если лунные дни в большей степени определяют наше поведение, то фазы Луны влияют на состояние нашего организма, степень его жизнестойкости и активности.

Лунный календарь на апрель 2020 – как Луна влияет на здоровье человека
Лунный календарь на апрель 2020 – как Луна влияет на здоровье человека
Фото: Сегодня

Лунный цикл составляет в среднем 29,5 дня и условно делится на несколько фаз:

  • Новолуние – это первая фаза Луны.
  • Растущей фазой Луны — называется период, протекающий от новолуния до полнолуния.
  • Первая четверть – вторая фаза Луны после новолуния.
  • Полнолуние – это фактические третья фаза Луны.
  • Убывающей фазой Луны — называется период протекающий после полнолуния.
  • Последняя четверть – четвертая фаза Луны.

Первая четверть Луны в апреле начнется 1 апреля в 13:21. Во время фазы первой четверти происходит при­лив энергии и рост. Это активное время с вызовами и острыми ситуациями. В делах ощущается движение и развитие, но в это время мы часто сталкиваемся с проблемами. Возникающий в это время кризис, окажет влия­ние на будущее, но даже болезненный опыт может при­вести к позитивному скачку. В это время человек активно вовлекается в решение проблем. Всему, что вы делаете, может быть свойственна атмосфера честолюбия и энтузиазма.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Растущая Луна в апреле 2020 года начнется 2 апреля в 11:57. Во время растущей фазы Луны мы более эмоционально реагируем на ситуации и явления окружающего мира. В этот период происходит накапливание энергии, а потому благоприятно любого рода планирование.

Полнолуние в апреле наступит 8 апреля в 05:35. В это время мы видим Луну полностью во всей ее красе. Лунный свет, в этой фазе Луны, по-разному может влиять на людей. Да еще и организм в этот период яростно расходует накопленные силы. Может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность. Опасным может быть употребление алкоголя. В это время случается самое большое количество дорожно-транспортных происшествий, техногенных аварий и катастроф. Лучше в это время не проводить хирургические операции.

9 апреля в 21:38 начнется период убывающей Луны. На убывающей Луне эмоции, заторможены, у нас снижена чувствительность и восприимчивость. В это время благоприятно правильно растрачивать накопившуюся энергию, а потому хорошо продолжать начатое, завершать дела.

16 апреля 01:56 начнется последняя четверть Луны в этом месяце. Считается, что в такой период человек начинает больше уставать, становится малоподвижным, медлительным и вялым. Идет накопление усталости, снижается иммунитет и биоритмы. Не стоит вести какие-то активные действия — они не принесут результатов.

23 апреля в 05:25 будет Новая Луна. Новолуние — это такой период фазы, при котором Луны вовсе не видно на небе по причине, что она находится на одной линии с Землей и Солнцем. В это время Луна "показывает" нам свою темную сторону, которая не освещается Солнцем. Новолуние может воздействовать на человека в течение нескольких дней. В этот период человек чувствует себя подавленным, истощенным, часто его сопровождают головные боли. В это же время происходит ускорение вывода жидкости из организма и ускоренный обмен веществ. При новолунии у многих людей наблюдается нарушение психики, проявляются фобии и мании. Очень не желательно в это время начинать разрабатывать что-то новое и встречаться с подозрительными людьми.

А 30 апреля в 23:38 начнется первая четверть Луны в апреле, о влиянии которой мы писали выше.

Ранее мы писали о том, как правильно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать в новолуние 24 марта.

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