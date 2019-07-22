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Лунный календарь на август 2019: благоприятные дни

Узнайте по лунному календарю, когда в августе нужно загадывать желания и подводить итоги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:42
Луна
Луна
Фото: Pixabay

Согласно лунному календарю, август 2019 – это месяц двух новолуний. Он начнется и заканчивается фазой новолуния. Влияние Луны на поведение человека может быть достаточно серьезным, а потому его нельзя недооценивать. Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи отмечают, что различные фазы Луны предназначены для совершенно разных дел.

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Итак, новолуние в августе 2019 года произойдет в 6 часов 13 минут по киевскому времени. Эта фаза продлится до 7 августа. А второе новолуние августа состоится 30-го числа в 13 часов 38 минут. В первые несколько дней этой фазы Луны благоприятно загадывать желания и строить планы на ближайшее будущее, а также можно и нужно мечтать. Период новолуния подходит для начинаний, анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид.

В новолуние с помощью своих мыслей и поступков мы влияем на свою судьбу. Это период, когда начинается новый этап в нашей жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. К примеру, во время новолуния полезно отказаться от вредных привычек. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Также благоприятными днями для планирования можно считать 1, 2, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 29 августа.

Полнолуние в августе 2019 состоится 15-го числа в 15 часов 30 минут. Полнолуние приходится на 15-е лунные сутки, энергетика которых считается достаточно противоречивой: умиротворенной и одновременно эмоциональной. Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения в жизни, выводит на первый план прошлые противостояния и конфликты.

Подходящими днями для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 3, 5, 10, 14, 20, 21 августа. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в августе еще есть дни, когда следует проявить вдумчивость и осторожность: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23, 27, 30 августа. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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