Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лунный календарь на август 2020 года: благоприятные и тяжелые дни

Сегодня, 17:29

Узнайте по лунному календарю, когда в августе нужно поберечься и не предпринимать активных действий

Луна оказывает ощутимое влияние на настроение, эмоции и поведение людей. Причем если на кого-то воздействие различных лунных фаз может быть достаточно сильным, то другие могут этого даже не ощущать. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни августа следует проявлять активность и решительность, а когда лучше не предпринимать никаких серьезных действий, узнайте в нашей статье.

Лунный календарь на август
Лунный календарь на август
Фото: pexels

Различные фазы Луны: первая и последняя четверти, новолуние и полнолуние, а также дни затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи советуют время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, август 2020 начался и закончится фазой растущей Луны.

Читайте также:
Выходные дни и праздники в августе 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Полнолуние и новолуние в августе 2020

Полнолуние состоялось 3 августа в 18 часов 59 минут под знаком Водолея. В период полнолуния и несколько дней после него люди стремятся к внутренней свободе и раскрепощенности. На первый план выходят эмоции, которые проявляются более открыто. В такие периоды люди не терпят ни малейшего давления на себя

Новолуние в августе 2020 года произойдет 19-го числа в 5 часов 43 минуты по киевскому времени под знаком Льва, который способствует возвышенному и бодрому настроению. У людей возникает ощущение силы, стремление перевернуть мир с ног на голову, улучшить и оптимизировать все вокруг себя.

Этот период отлично подходит для праздника и веселья. Хочется эффектно выглядеть, наряжаться, дарить и получать комплименты от окружающих и очень сложно усидеть дома.

В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в августе 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. Это время, когда начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Так, во время новолуния очень полезно отказаться от вредных привычек и всего ненужного и изжившего себя, что мешает нашему росту и развитию. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 29, 30 августа.

Подходящими днями в августе 2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 8, 9, 20, 22, 27, 31 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в августе еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 7, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28 августа. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на август 2020 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день Полнолуние 2020: Осетровая Луна встретится с Юпитером и Сатурном Лунный календарь окрашивания волос на август 2020 года Лунный календарь стрижек на август-2020: когда лучше стричь волосы
Луна лунный календарь полнолуние новолуние
Реклама

Новости партнеров

Оладьи получаются пухлыми и воздушными. Готовятся быстро - рецепт
Оладьи получаются пухлыми и воздушными. Готовятся быстро - рецепт
Помолодевшая Ани Лорак свела с ума видом в образе сладкой кошечки
Помолодевшая Ани Лорак свела с ума видом в образе сладкой кошечки
Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс
Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

Сегодня, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

Вчера, 14:13Fun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

Вчера, 12:03Шоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

Вчера, 11:38Events

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:43Fun

Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

Вчера, 07:51Психология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

Вчера, 05:51Психология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

2 августаEvents

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: узнайте, почему нельзя купаться в этот день

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: история и традиции праздника

2 августаШоу-бизнес

Наталье Могилевской – 45: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

2 августаEvents

Ильин день-2020: яркие открытки, поздравления, картинки и стихи

2 августаПсихология

Гороскоп на неделю 2-8 августа: все знаки зодиака

2 августаEvents

Именины Ильи 2 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Помолодевшая Ани Лорак свела с ума видом в образе сладкой кошечки
Помолодевшая Ани Лорак свела с ума видом в образе сладкой кошечки
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Определен самый ранний симптом COVID-19
Определен самый ранний симптом COVID-19
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Кому противопоказано есть помидоры?
Кому противопоказано есть помидоры?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять