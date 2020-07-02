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Лунный календарь на июль 2020 года: благоприятные и опасные дни

Сегодня, 16:09

Узнайте по лунному календарю, когда в июле можно загадывать желания и строить планы на будущее

Люди издавна заметили, что Луна оказывает серьезное влияние на настроение, эмоции и поведение. Причем, если на кого-то воздействие различных лунных фаз может быть достаточно сильным, то другие могут этого даже не ощущать. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни июля следует проявлять активность и решительность, а когда лучше не предпринимать никаких серьезных действий, узнайте в нашей статье.

Лунный календарь
Лунный календарь
Фото: pexels

Различные фазы Луны: первая и последняя четверти, новолуние и полнолуние, а также дни затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи советуют время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, июль 2020 начинается и заканчивается фазой растущей луны.

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Полнолуние в июле 2020

Полнолуние в июле 2020 состоится 5-го числа в 7 часов 45 минут под знаком Козерога. При этом произойдет лунное затмение.

В этот период люди становятся более ответственными и прагматичными в своих поступках. Капризы и мимолетные желания уступают место рациональности. Появляется равнодушие, а вот сочувствие и жалость к ближнему заметно снижается. В это время оптимально заниматься работой, требующей точности, четкости и строгого следования инструкциям. Полезно навести порядок на рабочем месте, разложить все по полочкам и по своим местам.

Июльское полнолуние приходится на 15-е лунные сутки, энергетика которых считается достаточно противоречивой: умиротворенной и одновременно эмоциональной. Не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

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Новолуние в июле 2020

Новолуние в июле 2020 года произойдет 20-го числа в 20 часов 34 минуты по киевскому времени под знаком Рака, который способствует повышению чувственности и ранимости. Люди погружаются в себя, их переживания выходят на первый план, а настроение становится переменчивым.

В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в июле 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. Это время, когда начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Так, во время новолуния очень полезно отказаться от вредных привычек и всего ненужного и изжившего себя, что мешает нашему росту и развитию. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 31 июля.

Подходящими днями в июле 2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 4, 11, 12, 22, 24, 29 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в июле еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 5, 9, 10, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30 июля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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