Лунный календарь на июнь 2020 года: самые благоприятные и опасные дни

Узнайте по лунному календарю, когда в июне лучше всего загадывать желания, строить планы и подводить итоги

Луна очень сильно влияет на настроение, эмоции и поведение людей. Причем если на кого-то воздействие различных фаз Луны может быть достаточно сильным, то другие могут этого даже не ощущать. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни июня можно проявлять активность, а какие считаются неблагоприятными для любых действий, узнайте в нашей статье.

Лунный календарь Фото: Depositphotos

Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, время, когда Луна пребывает в различных фазах, следует использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, июнь 2020 начинается и заканчивается фазой растущей луны.

Читайте также: Выходные дни и праздники в июне 2020 года в Украине

Полнолуние в июне 2020

Полнолуние в июне 2020 состоится 5-го числа в 22 часа 13 минут под знаком Стрельца. В этот период люди обычно тянутся к порядку, спокойствию и стабильности. Они становятся сговорчивыми и законопослушными. В такие дни хорошо давать и получать советы, выполнять правила, соблюдать режимы. Также благоприятно обучаться самим и делиться знаниями с окружающими людьми.

Июньское полнолуние приходится на 15-е лунные сутки, энергетика которых считается достаточно противоречивой: умиротворенной и одновременно эмоциональной. Не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Новолуние в июне 2020

Новолуние в июне 2020 года произойдет 21-го числа в 9 часов 42 минуты по киевскому времени под знаком Рака, который способствует повышению чувственности и ранимости. Люди погружаются в себя, их переживания выходят на первый план, а настроение становится переменчивым.

В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в июне 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. Это время, когда начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Так, во время новолуния очень полезно отказаться от вредных привычек и всего ненужного и изжившего себя, что мешает нашему росту и развитию. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 22 июня.

Подходящими днями в июне 2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 4, 11, 12, 23, 25, 30 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договоры, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в июне еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 1, 5, 10, 14, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 29 июня. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали церковные праздники и посты в июне 2020 года по дням.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться