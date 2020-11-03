Лунный календарь на ноябрь 2020 года: благоприятные и опасные дни

Узнайте, когда в ноябре нельзя предпринимать активных действий, когда можно загадывать желания и когда будет лунное затмение

Как влияет Луна на наше настроение, эмоции и поведение? Разные фазы Луны оказывают ощутимое воздействие на многих людей. Причем, на одних это сказывается очень сильно, другие же могут даже не заметить смену лунных фаз. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни ноября следует проявлять активность и решительность, а когда лучше не предпринимать никаких серьезных действий, а также когда будет лунное затмение в ноябре, узнайте в нашей статье.

Лунный календарь Фото: Pexels

Новолуние, полнолуние, первая и последняя четверти Луны, а также дни затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, ноябрь 2020 начинается фазой убывающей луны, а завершится полнолунием.

Новолуние и полнолуние в ноябре 2020

Новолуние в ноябре 2020 года произойдет 15-го числа в 7 часов 8 минут по киевскому времени под знаком Стрельца, который мотивирует людей на стабильность, спокойствие и порядок. В такие дни люди становятся более законопослушными и социально активными.

Это хороший период для преподавательской деятельности, обучения, передачи опыта другим, а также активной общественной деятельности.

Не забывайте, что в первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Фаза полнолуния начнется в самом конце месяца – 30 ноября, в 11 часов 30 минут, причем она будет сопровождаться полутеневым лунным затмением. Оно пройдет под неугомонным, общительным и ветреным знаком Близнецов. Так что в это осеннее полнолуние есть вероятность завести ненужные знакомства, совершить необдуманные поступки и наделать кучу всяких глупостей.

В период полнолуния и несколько дней после него люди стремятся к внутренней свободе и независимости. Эмоции проявляются более открыто. В такие дни люди не хотят жить под диктовку и не терпят ни малейшего давления на себя.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в ноябре 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 25, 26, 29, 30 ноября.

Подходящими днями в ноябре 2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 4, 5, 16, 18, 23, 27 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в ноябре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 7, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28 ноября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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