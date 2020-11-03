Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лунный календарь на ноябрь 2020 года: благоприятные и опасные дни

Сегодня, 12:58

Узнайте, когда в ноябре нельзя предпринимать активных действий, когда можно загадывать желания и когда будет лунное затмение

Как влияет Луна на наше настроение, эмоции и поведение? Разные фазы Луны оказывают ощутимое воздействие на многих людей. Причем, на одних это сказывается очень сильно, другие же могут даже не заметить смену лунных фаз. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни ноября следует проявлять активность и решительность, а когда лучше не предпринимать никаких серьезных действий, а также когда будет лунное затмение в ноябре, узнайте в нашей статье.

Лунный календарь
Лунный календарь
Фото: Pexels

Новолуние, полнолуние, первая и последняя четверти Луны, а также дни затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, ноябрь 2020 начинается фазой убывающей луны, а завершится полнолунием.

Читайте также:
Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Новолуние и полнолуние в ноябре 2020

Новолуние в ноябре 2020 года произойдет 15-го числа в 7 часов 8 минут по киевскому времени под знаком Стрельца, который мотивирует людей на стабильность, спокойствие и порядок. В такие дни люди становятся более законопослушными и социально активными.

Это хороший период для преподавательской деятельности, обучения, передачи опыта другим, а также активной общественной деятельности.

Не забывайте, что в первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Фаза полнолуния начнется в самом конце месяца – 30 ноября, в 11 часов 30 минут, причем она будет сопровождаться полутеневым лунным затмением. Оно пройдет под неугомонным, общительным и ветреным знаком Близнецов. Так что в это осеннее полнолуние есть вероятность завести ненужные знакомства, совершить необдуманные поступки и наделать кучу всяких глупостей.

В период полнолуния и несколько дней после него люди стремятся к внутренней свободе и независимости. Эмоции проявляются более открыто. В такие дни люди не хотят жить под диктовку и не терпят ни малейшего давления на себя.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в ноябре 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 25, 26, 29, 30 ноября.

Подходящими днями в ноябре 2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 4, 5, 16, 18, 23, 27 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в ноябре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 7, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28 ноября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2020 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2020 года: лучшие дни для смены имиджа Лунный календарь стрижек на ноябрь-2020: когда можно стричь волосы NASA совершило сенсационное открытие на Луне NASA напечатает на 3D-принтере здания для жизни на Луне
Луна лунный календарь полнолуние новолуние лунное затмение
Реклама

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Такого вкусного соуса ни в каком магазине не купишь: рецепт
Такого вкусного соуса ни в каком магазине не купишь: рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Food

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

Вчера, 18:23Шоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

Вчера, 16:45Шоу-бизнес

"Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"

Вчера, 11:53Events

Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 11:40Шоу-бизнес

"Это была не жизнь": супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

1 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

1 ноябряШоу-бизнес

Известна причина смерти Шона Коннери. Семья актера рассказала о его последних днях жизни

1 ноябряШоу-бизнес

"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

1 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

1 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

31 октябряШоу-бизнес

"Поддержки не было": Святослав Вакарчук рассказал о потере отца и уходе из политики

31 октябряEvents

Поздравления с Хэллоуином: лучшие стихи, SMS и пожелания

31 октябряАфиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

31 октябряEvents

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020 в Украине и мире

Новости партнеров

Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
"Это просто ужас": 83-летняя Немоляева рассказала о страданиях
"Это просто ужас": 83-летняя Немоляева рассказала о страданиях
Невероятная украинка: смотреть лишь ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть лишь ей в глаза невозможно
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Итальянский яблочный пирог: быстро, красиво и вкусно
Итальянский яблочный пирог: быстро, красиво и вкусно
Счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе
Счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять