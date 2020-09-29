Лунный календарь на октябрь 2020 года: благоприятные и опасные дни

Октябрь удивит землян Голубой Луной: узнайте по лунному календарю, в какие дни нельзя предпринимать важных действий

Октябрь в 2020 году будет особенным. Все дело в том, что в этом месяце, согласно лунному календарю, будет не одно, а целых два полнолуния – это достаточно редкое явление. Так что середина осени удивит землян Голубой Луной.

Лунный календарь Фото: Pexels

Люди издавна заметили, что Луна оказывает серьезное влияние на настроение, эмоции и поведение. Причем, если на кого-то воздействие различных лунных фаз может быть достаточно сильным, то другие могут этого даже не ощущать. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни октября можно проявлять активность и решительность, а когда лучше не предпринимать никаких серьезных действий, узнайте в нашей статье.

Первая и последняя четверти Луны, новолуние и полнолуние, а также дни затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей.

Полнолуние и новолуние в октябре 2020

Первое полнолуние произойдет 2 октября в 0:06 по киевскому времени под знаком Овна.

А второе полнолуние октября будет в самом конце месяца – 31 октября в 16 часов 51 минуту под знаком Тельца. Явление, когда в одном месяце происходит целых два полнолуния, получило название "Голубая Луна".

В период полнолуния и несколько дней после него люди стремятся к внутренней свободе и независимости. Эмоции проявляются более открыто. В такие дни люди не хотят жить под диктовку и не терпят ни малейшего давления на себя.

Новолуние в октябре 2020 года произойдет 16-го числа в 22 часа 32 минуты по киевскому времени под знаком Весов, который делает людей более спокойными и гармоничными. В этот период людям легче идти на компромиссы и находить общий язык с окружающими.

В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в октябре 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. Это время, когда начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Так, во время новолуния очень полезно отказаться от вредных привычек и всего ненужного и изжившего себя, что мешает нашему росту и развитию. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 27, 28, 31 октября.

Подходящими днями в октябре-2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 6, 7, 18, 20, 25, 29 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в октябре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 1, 5, 9, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30 октября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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