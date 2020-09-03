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Лунный календарь на сентябрь 2020 года: благоприятные и тяжелые дни

Сегодня, 12:46

Узнайте по лунному календарю, когда в сентябре нельзя предпринимать активных действий, а когда можно загадывать желания

Как влияет Луна на наше настроение, эмоции и поведение? Разные фазы Луны оказывают ощутимое воздействие на многих людей. Причем, на одних это сказывается очень сильно, другие же могут даже не заметить смену лунных фаз. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни сентября следует проявлять активность и решительность, а когда лучше не предпринимать никаких серьезных действий, узнайте в нашей статье.

Лунный календарь на сентябрь
Лунный календарь на сентябрь
Фото: Pexels

Первая и последняя четверти Луны, новолуние и полнолуние, а также дни затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, сентябрь-2020 начался и закончится фазой растущей луны.

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Полнолуние и новолуние в сентябре-2020

Полнолуние состоялось 2 сентября в 8 часов 23 минут под знаком Рыб. В период полнолуния и несколько дней после него люди стремятся к внутренней свободе и независимости. Эмоции проявляются более открыто. В такие дни люди не хотят жить под диктовку и не терпят ни малейшего давления на себя.

Новолуние в сентябре 2020 года произойдет 17-го числа в 14 часов 1 минуту по киевскому времени под знаком Девы, который делает людей более практичными и рациональными. В такие дни люди становятся более придирчивыми и часто за какими-то пустяками рискуют упустить что-то более важное и главное.

Этот период подходит для выполнения работы, которая требует точности действий, внимательности и сосредоточенности. лучше всего получаются дела, где требуется семь раз отмерить и перепроверить, прежде чем отрезать.

В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в сентябре-2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. Это время, когда начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Так, во время новолуния очень полезно отказаться от вредных привычек и всего ненужного и изжившего себя, что мешает нашему росту и развитию. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 28, 29 сентября.

Подходящими днями в сентябре-2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 6, 7, 19, 21, 26, 30 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в сентябре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 5, 9, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27 сентября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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