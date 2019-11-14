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Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

Читайте подробный любовный гороскоп на год Белой Крысы 2020 для своего знака зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Любовный гороскоп на 2020 год Белой Крысы
Любовный гороскоп на 2020 год Белой Крысы
Фото: Depositphotos

Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака расскажет вам, чего ожидать, на что рассчитывать, из-за чего грустить и чему обрадоваться в самой романтической, нежной, сильной, страстной и всеобъемлющей сфере человеческих отношений – в любви и романтике. Какие сюрпризы преподнесет Белая Металлическая Крыса каждому из знаков зодиака в 2020 году? И каких неприятностей можно избежать, если прислушаться к советам звездного прогноза? Читайте подробный любовный гороскоп на год Белой Крысы 2020 для себя и партнера.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Овен

В 2020 году Овнам придется отстаивать свои чувства. Если вы хотите удержать старые отношения, не упустить свое счастье или обрести новую любовь, приготовьтесь к борьбе за любимого человека. Только в этом случае вы получите поддержку от Белой Крысы в виде мудрого совета подруги, уверенности в себе и внимания со стороны противоположного пола.

  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Телец

Тельцы! Карьера, работа и бизнес, безусловно, вещи важные. Но они не должны отвлекать вас от чувственной сферы, отнимая все силы и настроение. Крыса мгновенно отреагирует на вашу холодность по отношению к любимому человеку, и вы будете наказаны ответной реакцией с его стороны. Вам важна любовь? Тогда не забывайте проявлять нежные чувства в 2020 году.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы
Любовный гороскоп на 2020 год Крысы
Фото: Pixabay

  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Близнецы

У Близнецов в 2020 году любовная сфера в целом будет благополучной и гармоничной. Вам не избежать рутинных разборок и будничных ссор с партнером, но за ними обязательно последуют душевные разговоры и примирение. Вы сможете подыскать для этого нужные слова. А одиноких представителей знака ждет многообещающее знакомство, которое перерастет в чувства.

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  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Рак

Внимание Раков в 2020 году из сферы чувственной переметнется в материальную. Инициатива вашего партнера на тему обогащения и накопления обернется против него же: вы охладеете в постели, зато по уши уйдете в работу. Имейте в виду, что так недолго докатиться и до разрыва отношений. Крыса даст вам понять, что семью все-таки нельзя отодвигать на последнее место.

  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Лев

Лев – знак не из пугливых, так что високосный год Крысы не остановит его, если вдруг ему взбредет в голову сыграть свадьбу. Романтические отношения у большинства Львов будут развиваться удачно и по нарастающей, так что нет причин откладывать смену статуса на более длительный срок. Семейные Львы также будут пребывать в гармонии и взаимопонимании.

  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Дева

Девы в год Белой Крысы могут быть на все сто уверены в своих чувствах и верности партнера. Это ваш надежный тыл и поддержка в горе и радости – просто как в сказке. Звезды советуют спланировать совместный отдых в 2020 году – он будет незабываемым и всколыхнет былые чувства с новой силой. Но вот одиноких Дев порадовать нечем – у вас пока все без перемен.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы
Любовный гороскоп на 2020 год Крысы
Фото: Pixabay

  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Весы

Новый год Белой Крысы принесет обновление в любовную сферу представителей знака Весы. Вы не узнаете сами себя – ваше преображение воспримется с интересом у окружающих, и к вам потянутся новые интересные личности. Так что не упустите свой шанс на заманчивое знакомство и перспективу развития отношений. А изжившие себя связи можете рвать без сожаления.

  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Скорпион

Острые на язык Скорпионы в 2020 году рискуют опрометчиво и необдуманно обидеть своего партнера, а также отпугнуть возможного кандидата. Крыса предостерегает: думайте, что и кому вы говорите, иначе рискуете дойти до разрыва с любимым человеком буквально на пустом месте. А восстанавливать отношения будет непросто, хоть вы и не ищете легких путей.

  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в 2020 году быть более открытыми и доверять своим возлюбленным. Белая Крыса может наказать за излишнюю ревность, сделав ее обоснованной. Ведь это деструктивное чувство, которое совсем не способствует любви, а скорее, разрушает семью. Раскройте крылья и доверьтесь собственному чувству, и тогда весь год пройдет гармонично.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы
Любовный гороскоп на 2020 год Крысы
Фото: Pixabay

  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Козерог

Под влиянием Белой Крысы в 2020 году Козероги будут излучать жизнерадостность, блистать эрудированностью и впечатлять ухоженностью. И это не останется незамеченным у представителей противоположного пола. Так что будьте на высоте, наслаждайтесь гармонией и ловите свою фортуну, особенно одинокие представители знака.

  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Водолей

Водолеи в год Белой Крысы захотят спокойствия и тишины в любовной сфере. У вас не ожидается серьезных перемен в личной жизни, вас вполне устраивает текущее состояние дел, на романтические подвиги вы не готовы, да и особо к ним не стремитесь. В общем – полный штиль. А вот одиноким Водолеям придется немало поработать над собой, чтобы что-то изменить в своей жизни.

  • Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Рыбы

В 2020 году у Рыб не будет ничего сверхъестественного и из ряда вон выходящего в сфере личной жизни. Оно и к лучшему – ваши старые устоявшиеся отношения настолько прочны, что нет необходимости что-то в них менять. Разве что можете привнести изюминку в виде комплиментов или приятных сюрпризов любимому человеку. Вот увидите – он не останется в долгу.

Ранее мы рассказывали, можно ли выходить замуж в високосный год: страшные приметы и суеверия.

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