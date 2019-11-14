Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

Читайте подробный любовный гороскоп на год Белой Крысы 2020 для своего знака зодиака

Любовный гороскоп на 2020 год Белой Крысы Фото: Depositphotos

Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака расскажет вам, чего ожидать, на что рассчитывать, из-за чего грустить и чему обрадоваться в самой романтической, нежной, сильной, страстной и всеобъемлющей сфере человеческих отношений – в любви и романтике. Какие сюрпризы преподнесет Белая Металлическая Крыса каждому из знаков зодиака в 2020 году? И каких неприятностей можно избежать, если прислушаться к советам звездного прогноза? Читайте подробный любовный гороскоп на год Белой Крысы 2020 для себя и партнера.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Овен

В 2020 году Овнам придется отстаивать свои чувства. Если вы хотите удержать старые отношения, не упустить свое счастье или обрести новую любовь, приготовьтесь к борьбе за любимого человека. Только в этом случае вы получите поддержку от Белой Крысы в виде мудрого совета подруги, уверенности в себе и внимания со стороны противоположного пола.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Телец

Тельцы! Карьера, работа и бизнес, безусловно, вещи важные. Но они не должны отвлекать вас от чувственной сферы, отнимая все силы и настроение. Крыса мгновенно отреагирует на вашу холодность по отношению к любимому человеку, и вы будете наказаны ответной реакцией с его стороны. Вам важна любовь? Тогда не забывайте проявлять нежные чувства в 2020 году.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы Фото: Pixabay

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Близнецы

У Близнецов в 2020 году любовная сфера в целом будет благополучной и гармоничной. Вам не избежать рутинных разборок и будничных ссор с партнером, но за ними обязательно последуют душевные разговоры и примирение. Вы сможете подыскать для этого нужные слова. А одиноких представителей знака ждет многообещающее знакомство, которое перерастет в чувства.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Рак

Внимание Раков в 2020 году из сферы чувственной переметнется в материальную. Инициатива вашего партнера на тему обогащения и накопления обернется против него же: вы охладеете в постели, зато по уши уйдете в работу. Имейте в виду, что так недолго докатиться и до разрыва отношений. Крыса даст вам понять, что семью все-таки нельзя отодвигать на последнее место.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Лев

Лев – знак не из пугливых, так что високосный год Крысы не остановит его, если вдруг ему взбредет в голову сыграть свадьбу. Романтические отношения у большинства Львов будут развиваться удачно и по нарастающей, так что нет причин откладывать смену статуса на более длительный срок. Семейные Львы также будут пребывать в гармонии и взаимопонимании.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Дева

Девы в год Белой Крысы могут быть на все сто уверены в своих чувствах и верности партнера. Это ваш надежный тыл и поддержка в горе и радости – просто как в сказке. Звезды советуют спланировать совместный отдых в 2020 году – он будет незабываемым и всколыхнет былые чувства с новой силой. Но вот одиноких Дев порадовать нечем – у вас пока все без перемен.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы Фото: Pixabay

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Весы

Новый год Белой Крысы принесет обновление в любовную сферу представителей знака Весы. Вы не узнаете сами себя – ваше преображение воспримется с интересом у окружающих, и к вам потянутся новые интересные личности. Так что не упустите свой шанс на заманчивое знакомство и перспективу развития отношений. А изжившие себя связи можете рвать без сожаления.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Скорпион

Острые на язык Скорпионы в 2020 году рискуют опрометчиво и необдуманно обидеть своего партнера, а также отпугнуть возможного кандидата. Крыса предостерегает: думайте, что и кому вы говорите, иначе рискуете дойти до разрыва с любимым человеком буквально на пустом месте. А восстанавливать отношения будет непросто, хоть вы и не ищете легких путей.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в 2020 году быть более открытыми и доверять своим возлюбленным. Белая Крыса может наказать за излишнюю ревность, сделав ее обоснованной. Ведь это деструктивное чувство, которое совсем не способствует любви, а скорее, разрушает семью. Раскройте крылья и доверьтесь собственному чувству, и тогда весь год пройдет гармонично.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы Фото: Pixabay

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Козерог

Под влиянием Белой Крысы в 2020 году Козероги будут излучать жизнерадостность, блистать эрудированностью и впечатлять ухоженностью. И это не останется незамеченным у представителей противоположного пола. Так что будьте на высоте, наслаждайтесь гармонией и ловите свою фортуну, особенно одинокие представители знака.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Водолей

Водолеи в год Белой Крысы захотят спокойствия и тишины в любовной сфере. У вас не ожидается серьезных перемен в личной жизни, вас вполне устраивает текущее состояние дел, на романтические подвиги вы не готовы, да и особо к ним не стремитесь. В общем – полный штиль. А вот одиноким Водолеям придется немало поработать над собой, чтобы что-то изменить в своей жизни.

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы: Рыбы

В 2020 году у Рыб не будет ничего сверхъестественного и из ряда вон выходящего в сфере личной жизни. Оно и к лучшему – ваши старые устоявшиеся отношения настолько прочны, что нет необходимости что-то в них менять. Разве что можете привнести изюминку в виде комплиментов или приятных сюрпризов любимому человеку. Вот увидите – он не останется в долгу.

Ранее мы рассказывали, можно ли выходить замуж в високосный год: страшные приметы и суеверия.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.