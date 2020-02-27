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Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой любовный гороскоп на март 2020 года: кто из знаков зодиака встретит свое счастье, а кого ждет разочарование

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00

Какой знак самый любвеобильный? Кто познает разочарование и разлуку? Каким знакам зодиака больше других повезет в любви и отношениях в начале весны? Читайте в любовном гороскопе на март 2020 год.

Любовный гороскоп на март
Любовный гороскоп на март
Фото: Pexels

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  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

В середине марта 2020 Овнов ожидают разногласия с партнером. Но вот ближе к концу месяца вы станете чуть добрее, терпимее и лояльнее к людям. Это поспособствует улучшению качества ваших личных взаимоотношений и отношений в семье.

  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

Тельцы в марте 2020 смогут завязывать новые любовные отношения, особенно в непродолжительных поездках, а также в театре или на выставках. Так что постарайтесь использовать это время – чаще посещайте подобные места.

  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

В марте 2020 Близнецы с головой окунутся в интеллектуальное общение. Если ранее не практиковали этого, имейте в виду, что дружба может привести к романтическим отношениям. И даже возможна неожиданная любовь – присматривайтесь к людям.

  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

У Раков часто будет возникать ощущение внутренней гармонии и покоя, вас будет тянуть к уединению и созерцанию, усилится восприятие красоты, доброты и сочувствия. В итоге – возможна тайная любовь и тайные романтические связи.

Любовный гороскоп на март
Любовный гороскоп на март
Фото: Pexels

  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

В марте 2020 Львов ждут хорошие отношения с супругом – выгодный брак или удачное решение супружеских проблем. Избегайте ссор и конфликтов в семье. Не поддавайтесь на провокацию, не ревнуйте и не идите на поводу у своих догадок.

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  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

Март 2020 – это тот период, когда заканчивается какая-то очередная фаза ваших отношений – вы перейдете на новый, более качественный уровень. Он принесет изобилие в удовольствиях и любви. Также это благоприятный период для беременности.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

У Весов будет серьезное отношение к любовным связям. Вполне возможны романтические отношения с более старшим и зрелым человеком или имеющим прочное положение. Но вот об измене даже не помышляйте – это крах для семьи.

  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Начавшиеся в марте 2020 отношения имеют все шансы стать длительными, если постараться найти прочные связи и точки соприкосновения. Основная проблема с таким партнером в том, что вы хотите спокойной жизни, а он нет.

  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрельцов ждут нелегкие супружеские отношения, вплоть до серьезных перемен в личной жизни. Март 2020 – это период, когда повышается ответственность в семье, и брачные отношения либо укрепляются, либо рвутся совсем.

  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

В марте 2020 Козероги остро ощутят потребность любить и быть любимыми. Если вы одиноки, то боль одиночества станет почти невыносимой. Но помните: велик риск, что в вашей жизни появится не совсем подходящий человек.

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  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолеи в марте 2020 будут невероятно притягательными. В вас сложно не влюбиться – в вашу потрясающую улыбку и неиссякаемую жизнерадостность. Воспользуйтесь моментом и обретите твердые взаимоотношения.

  • Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Сложное время для развития чувственной сферы. В марте 2020 Рыбам придется приложить немало усилий, чтобы выровнять покосившиеся отношения. При этом будет наблюдаться существенное снижение любовного пыла и страсти.

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