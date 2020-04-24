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Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой любовный гороскоп на май 2020 года: кто из знаков зодиака в любви познает счастье, а кого ждет разочарование

Ольга Козачок
Сегодня, 21:55

Какой знак окажется наиболее счастливым в сфере личной жизни? Кто встретит свою любовь в конце весны, а кого постигнет разочарование в чувственной сфере? Узнайте в любовном гороскопе на май 2020 года.

Любовный гороскоп на май
Любовный гороскоп на май
Фото: Pexels

  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

В мае 2020 Овны смогут гордиться теми, кого они любят. Вам будет свойственен чрезмерный идеализм. При этом ваша напористость может сыграть не лучшую роль – стремление доминировать ни к чему хорошему не приведет.

  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

У Тельцов возникнет сильное желание произвести впечатление на своего партнера. Вас будут интересовать новые переживания и опыт. Кого-то даже потянет на эксперименты. Вот только не стоит ходить налево – вы рискуете потерять то, что имеете.

  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

У Близнецов проявится чрезмерное влечение к инициативным и предприимчивым людям. Они будут вас зажигать и подпитывать. Но для этого не обязательно менять партнеров: можно просто придать драйва вашим нынешним взаимоотношениям.

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  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

В мае 2020 борьба – естественное состояние для Раков. Вам страшна будет скука. Вы будете выражать свои чувства изысканно. А это очень похоже на начальную стадию отношений, которая так и не продвинется дальше конфетной фазы.

  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

В мае 2020 Львы будут источать надежность, постоянство и уверенностью в завтрашнем дне. Вы будете проявлять свою привязанность, довольно последовательно, включая собственнические нотки. На вас можно положиться, и партнеры будут это чувствовать.

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  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

Девы будут готовы удовлетворить чуть ли не все потребности своего возлюбленного – и духовные, и материальные. Но проблема заключается в том, что вы хотите действительных, реальных отношений, а ваш партнер готов пока только мечтать о них.

  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

Сближение с партнером в мае 2020 у Весов будет проблематичным. Это происходит из-за вашей высокой требовательности к себе и окружающим. Вас будет притягивать возможность самоутверждения, что тормозит открытые чувства.

  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Май 2020 – не самый подходящий месяц для начала совместной жизни или создания семьи. Скорпионы будут весьма сдержанными и сухими в своих чувствах, а это, в свою очередь, сильно мешает естественному энергообмену между партнерами.

Любовный гороскоп на май
Любовный гороскоп на май
Фото: Pexels

  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Внутренние противоречия и сомнения Стрельцов станут пищей для самокопания. Из-за этого вы будете чрезмерно критичными к себе и своему партнеру. Эти качества вряд ли помогут вам в мае 2020 построить серьезные и качественные взаимоотношения.

  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

Май 2020 – один из самых потрясающих периодов в любовной жизни для представителей знака Козерога. Ваша нежность и романтичность обязательно найдут отклик в благодарном сердце партнера, который сполна оценит вашу самоотдачу.

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  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

В мае 2020, если вы задумаетесь, с кем-то связать свою жизнь, то претендент должен будет пройти множество тестов на пригодность. Вы будете очень требовательны и придирчивы. Вряд ли это лучший путь к доверительным отношениям и тем более – к браку.

  • Любовный гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

В своих романтических отношениях Рыбы будут раскрываться постепенно и осторожно. Желание не потерять контроль над своим сердцем станет причиной эмоциональной сдержанности – партнер почувствует, что вы с ними не до конца искренни.

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