Маковея 14 августа: поздравления в стихах и прозе

В день Маковея отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах

Маковея 14 августа Фото: pexels.com

14 августа православные отмечают Маковея. Это — народное названые первого из трех праздников августа, которые посвящены Спасителю — Иисусу Христу. Так что не забудьте отправить всем родным, знакомым самые добрые, красивые и трогательные поздравления с Маковеем.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:



В народном представлении с 14 августа начинали собирать урожай мака, поэтому этот Спас называют маковым или Маковеем.

Еще 14 августа — день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. Народная этимология переосмыслила название праздника в связи с маком, который созревает к этому времени.

Маковея 14 августа: поздравления в стихах и прозе Фото: pexels.com

Первый Спас называют Медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. По традиции разрешалось есть освящённый мёд именно с этого дня.

Теплые поздравления с Маковеем в стихах

***

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нём напомнит мед!

***

Медовый спас 14 августа Фото: Pixabay

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Все б имели про запас.

Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

Лучшие поздравления на Маковея 14 августа в стихах и прозе Фото: Pixabay

***

Спешу поздравить я всех вас,

Ведь к нам пришел Медовый Спас!

Пусть праздник счастье принесет,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед,

Как можно чаще улыбайтесь,

И яркой жизнью наслаждайтесь,

Желаю солнца, мира, лада

И позитивного заряда!

Лучшие поздравления с Маковеем в прозе

Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!

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Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю Вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!

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Приятное поздравление с Маковеем сестре

Дорогая сестра, поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы дом твой был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день. Сегодня еще и особенный праздник потому, что на Медовый Спас Господь прощает нам все наши грехи. Так что радуйся, сестра, с чистотой душевной мы войдем в Успенский пост и дай нам Бог не растерять ее до следующего Медового Спаса!

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Милое пожелания подруге с Маковеем

Подружка, поздравляю тебя с Медовым Спасом. Желаю, чтобы речи твои были сладки, словно мёд, мудры, как природа, красота восхищала, как цветочный аромат, парни летели на нее, как пчёлы на лучший цветок в саду. Добродетелям же желаю многократно превзойти красоту. Удачи тебе!

Хорошое пожелание другу с Маковеем

Дорогой друг. Поздравляю тебя с Медовым Спасом. Желаю, чтобы дом твой был полон, как соты в ульях, чтобы помыслы были чисты, как вода в роднике, чтобы счастья в доме было, как зёрен в маковой головке, а всё дурное обходило стороной и забыло к тебе дорогу. Да пребудет с тобой Господь.

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